Emotivan govor učenice dirnuo sve: 'Upravo sam povraćala...'

Stotine tisuća Amerikanaca izašli su u subotu na ulice kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog opetovanih pucanja u školama diljem SAD-a. Prosvjedovali su protiv vatrenog oružja, a povod je najnoviji tragičan slučaj u školi Parkland na Floridi gdje je psihički nestabilan bivši učenik sredinom veljače ubio 17 učenika.

Čak 800.000 ljudi okupilo se u Washingtonu, a za govornicu je u jednom trenu stala i Samantha Fuentes, djevojka koja je preživjela pokolj na Floridi. Njoj je napadač pucao u obje noge.

Fuentes je za govornicom okupljenima govorila o svom školskom kolegi, Nicholasu Dworetu koji je ubijen u pucnjavi. Istaknula je da bi Nicholas, da je živ, u subotu proslavio 18. rođendan. Potpuno preplavljena emocijama, Fuentes se za govornicom u jednom trenu ispovraćala.

Samantha Fuentes, who was wounded in the mass shooting at Marjory Stoneman Douglas High School, asks the crowd to join her in singing "Happy Birthday" to Parkland victim Nicholas Dworet, who would've turned 18 today https://t.co/ET0aaE15pw pic.twitter.com/ufazpJ3WQB