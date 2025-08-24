Obavijesti

Ena (16) je imala samo kokoši, a danas ima ranč pun životinja: 'Svaka nova nam je kao beba'

Piše Iva Milotić,
Ena (16) je imala samo kokoši, a danas ima ranč pun životinja: 'Svaka nova nam je kao beba'
Sve je počelo s Blackyjem. magarcem kojeg je Ena dobila na poklon. Danas imaju Blacky Monte Ranch na kojeg su neizmjerno ponosni

Magarci, konji, koze, jarci, kokoši, mačke i psi - jurcaju, veselo buče, igraju se i uživaju u svom malom raju, na ranču Blacky Monte Ranch u Voćinu. Jedno je to od najveselijih lokacija u mjestu. Za sve je zaslužna obitelj Ojkić, mama Helena, tata Zdravko i njihova kći Ena (16) koji su istinski zaljubljenici u životinje. A sve je počelo upravo s Blackyjem. magarcem kojeg je Ena dobila na poklon. Danas imaju Blacky Monte Ranch na kojeg su neizmjerno ponosni.

