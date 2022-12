Energetska pića uopće ne bi smjela biti dostupna djeci

Sužavanje krvnih žila, povećan rizik od začepljenja žila, a onda i veća vjerojatnost od srčanog i moždanog udara, posljedice su koje djeca mogu imati svakodnevnim konzumiranjem energetskih pića. Ona uopće nisu namijenjena maloljetnicima, a gotovo 50 posto djece u Hrvatskoj pije ih svakodnevno ili više puta tjedno. Dakle, statistika je poražavajuća. Dio roditelja uopće nije svjesno što to njihova djeca stavljaju u sebe, pa misle da, ako oni to piju, kako da to brane svojoj djeci?! Teško je u ovo vrijeme masovne konzumacije svega, kad je profit i dalje većini ispred zdravlja i zdravog razuma, progurati zakon o zabrani prodaje energetskih pića maloljetnicima. No to je u Hrvatskoj nužno. Nažalost, dok se ne dogodi tragedija u obitelji nekog moćnika, vodećih političara, ljudi koje smo izabrali da vode državu u naše ime, djeca će i dalje unositi u sebe nešto što ih doista može koštati života. Ne treba zaboraviti da su hrvatska djeca i među najdebljom u Europi. Čak 35 posto osmogodišnjaka, dakle onih koji idu u drugi ili treći razred, ima prekomjernu masu. Na stotinu djece njih čak 15 je pretilo. Većina ih svakodnevno konzumira brzu hranu i energetska pića.