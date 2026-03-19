ENGLESKA Pogledajte redove za cijepljenje protiv smrtonosne bolesti. Ljekarne na rubu zaliha

KENT, VELIKA BRITANIJA Dvoje mladih umrlo je od bakterijskog meningitisa. Vjeruje se da je noćni klub Canterburyju bio žarište. Širi se broj zaraženih, a ministar zdravstva najavio je da će proširiti program cijepljenja. Ljekarne su gotovo ostale bez doza pa će se osloboditi 20.000 cjepiva iz zaliha za privatne opskrbe ljekarnama
Epidemija meningitisa u Kentu, koja je dosad odnijela dva mlada života, izazvala je paniku diljem Velike Britanije.
Broj potvrđenih i sumnjivih slučajeva porastao je na 27, a zabrinuti građani pohrlili su u ljekarne po cjepivo, što je dovelo do nestašice i uvođenja lista čekanja u velikim lancima.
Vjeruje se da je žarište epidemije noćni klub Club Chemistry u Canterburyju, gdje su se posjetitelji zarazili između 5. i 15. ožujka. Jedan slučaj zaraze potvrđen je i kod studenta u Londonu, a izravno je povezan s događajima u Kentu.
Kao odgovor na brzo širenje bolesti, ministar zdravstva Wes Streeting najavio je značajno proširenje programa cijepljenja.
U kampusu su organizirali cijepljenje. Studenti čekaju u redovima.
Do sada je na kampusu Sveučilišta u Kentu primijenjeno 600 doza cjepiva protiv meningitisa B, a podijeljeno je više od 6500 preventivnih doza antibiotika.
Dok se vlasti bore s epidemijom na terenu, ljekarne diljem zemlje suočavaju se s neviđenom potražnjom za cjepivom MenB. Veliki lanci poput Bootsa i Superdruga uveli su sustave čekanja i virtualne redove nakon što su im zalihe presušile.
