Enormnu količinu alkohola unio u sebe pa preživio ledenu vodu

Povodom obljetnice havarije i potonuća Titanica, u to vrijeme najvećeg broda na svijetu, donosimo vam feljton u sedam nastavaka o pomorskoj tragediji u kojoj je 15. travnja 1912. život izgubilo više od 1500 ljudi

Britanski transatlantski brod na put je krenuo iz Southamptona za New York. To mu je bilo prvo, ali i posljednje putovanje. Prevozio je 2.223 putnika i članova posade, od kojih je preživjelo samo njih 706. Titanic koji su zvali 'brod iz snova' bio je smatran simbolom napretka čovječanstva i početka modernog doba. Udario je u ledenjak 14. travnja devedeset minuta prije ponoći. Počeo je lagano tonuti, a potonuo je nakon 2 sata i 40 minuta

Donosimo vam nekoliko najneobičnijih činjenica o tragediji Titanica

Glazbenici su svirali do kraja

Scena u filmu Titanic gdje glazbenici na palubi sviraju, iako brod tone, nije izmišljeno. To se zaista dogodilo. Glazbenici su svirali sve dok ih ocean nije progutao.

Preživjeli Japanac proglašen kukavicom

Nakon što je santa leda probila brod, Masabumi Hosono istrčao je na palubu i vidio brodove za spašavanje. Zadnji je brod imao još dva mjesta te se on uspio ukrcati. No po povratku u svoju zemlju našao se na meti javne osude te je bio izložen vrijeđanju i ponižavanju. To je mogao i očekivati, jer svoje mjesto nije prepustio nekoj ženi ili djetetu. Proglašen je kukavicom a takvim ga prikazuju i japanski udžbenici. Kao nemoralnog čovjeka i kukavicu koji nije časno poginuo s ostalim muškarcima.

Od životinja preživjela samo tri psa

Na brodu je bilo dosta životinja - psi, mačke, ptice, kokoši - a spašena su tek tri psa (dva pomeranca i pekinezer) od njih 12 koliko ih je putovalo Titanicom. Brodska mačka Jenny nije preživjela.

Mali broj kupaonica i WC-a

Iako je u to vrijeme bilo sasvim normalno dijeliti kupaonicu, putnici treće klase su se načekali dok bi došli na red za kupanje. Naime, 700 ljudi morali su dijeliti dvije kupaonice većina putnika i članova posade obavljala nuždu u moru!

Pekara spasilo pijanstvo

ice s tim da je jedna bila za muškarce a druga za žene. Još nevjerojatnije je to da je na cijelom je brodu ukupno bilo samo šest zahoda pa je Glavni pekar broda Charles John Joughin zahvaljujući enormnoj količini alkohola u organizmu preživio je plutanje u ledenoj vodi. Pio je cijelo vrijeme potonuća, a alkohol ga je grijao do pojave spasilaca

Titanic je imao svoje dnevne novine

Titanic je imao svoje vlastite novine. Zvale su se The Atlantic Daily Bulletin i tiskale su se svaki dan. U njima su se mogle pročitati novosti o kretanjima na burzi, konjskim utrkama, tračevima i dnevnoj ponudi u brodskom restoranu.

Titanic će nestati za 15-ak godina

Stručnjaci smatraju da će olupina Titanica, koji je već poživjela više od 100 godina, kroz 15 do 20 godina postati samo hrđava mrlja na dnu Atlantika. Naime, bakterija Halomonas titanicae otkrivena je u tankoj, poroznoj strukturi hrđe sličnoj ledenicama a koja se formirala na zahrđalom željezu. To su novootkrivene vrste vodenih bakterije koje se hrane zahrđalim metalom te će vjerojatno progutati brod.

Knjiga koja jezivo podsjeća na priču o Titanicu objavljena je 14 godina prije potonuća

Morgan Robertson 1898. godine objavio je roman ' Futility '. Priča je to o nepotopivom brodu koji potone nakon što udari u santu leda. Brod je u santu udari s istom stranom kao i Titanic i to pri istoj brzini - između 22 i 25 čvorova. Oba broda potonula su u travanjskoj noći i to na otprilike istoj udaljenosti od SAD-a. Također, ni jedan od brodova nije imao ni približno dovoljno čamaca za spašavanje, a u oba je slučaja poginulo više od polovice putnika.

Da bi sve ovo bilo još bizarnije, ime broda u romanu 'Futility' bilo je - Titan .

Namjerni udar u ledenu santu bi spasio Titanic?

Mnogobrojna istraživanja provedena godinama nakon tragedije su pokazala da je ledeni brijeg primijećen barem malo ranije kapetan broda Edward J. Smith bi, ukoliko bi imao vremena za to, namjernim udarom pramcem u ledeni brijeg vjerojatno spasio Titanic. U tom slučaju vodom bi se napunila samo prednja dva dijela i brod bi ostao na površini. A ovako je pokušaj izbjegavanja oštetio stranu broda zbog čega je poplavilo pet dijelova – više nego je Titanic mogao podnijeti.

Brod je bio skup, ali film još skuplji

Proizvodnja brod te 1912. koštala je oko 7.5 milijuna tadašnjih dolara što je jednako 120-150 milijuna dolara u 1997. godini. kada je prikazan film Jamesa Camerona. No, snimanje filma koštalo je enormnih 200 milijuna dolara.

Prvi 'Titanic' snimili su - nacisti

Više od 50 godina prije no što je hit Jamesa Camerona porušio sve postojeće rekorde gledanosti, film o Titanicu snimio je i Treći Reich . Snimanje i produkcija filma obavljeni su pod izravnim nadzorom Josepha Goebbelsa , Hitlerovog ministra propagande, a radnja 'Titanica' temeljila se na jednoj od teorija zavjera prema kojoj su za potop Titanica bili krivi - pohlepni Britanci.

Prema filmu, vlasnici White Star Linea planirali su prodati vlastiti udio u korporaciji kako bi joj pale cijene dionica. U tom trenutku oni bi ih opet kupili i tako zaradili basnoslovno bogatstvo kada bi uspio projekt 'Titanic'.

Radnja filma prati izmišljenog njemačkog časnika Herra Petersena koji kroz cijeli film uvjerava posadu da uspore brod, a kada se nesreća dogodi, on postaje pravi heroj koji na kraju filma skače u more s djevojčicom u naručju i, naravno, spašava je.

Film je stajao nevjerojatnih 180 milijuna maraka , a iako je bio predodređen za uspjeh, postprodukciju je zakompliciralo stanje na bojišnici, samoubojstvo redatelja i potop broda na kojemu je sniman film

