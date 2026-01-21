EP želi da ostanu naknade ako let kasni tri sata: 'Prihvatiti pogoršanje toga? Nema šanse'

Europski parlament želi zadržati postojeće pravo putnika na naknadu nakon tri sata kašnjenja leta, prema pregovaračkom stajalištu o novim pravilima u zračnom prometu koje su zastupnici usvojili u srijedu na plenarnoj sjednici u Strasbourgu.

Komisija je reviziju pravila za naknade putnicima u zračnom prometu predložila 2013. a Vijeće EU-a se usuglasilo tek u lipnju prošle godine. Prema stajalištu Vijeća za putovanja kraća od 3500 kilometara i unutar EU-a, naknada od 300 eura bi se primjenjivala za kašnjenja od najmanje četiri sata, dok bi se za putovanja dulja od 3500 kilometara putnicima isplaćivala naknada od 500 eura za kašnjenja od najmanje šest sati. Ovo pitanje je i glavna točka neslaganja između Parlamenta i Vijeća.

Eurozastupnici, u stajalištu podržanom sa 632 glasa za, 15 protiv i devet suzdržanih, žele zadržati pravo putnika u zračnom prometu na povrat novca ili preusmjeravanje te pravo na traženje odštete ako let kasni više od tri sata, ako je otkazan ili je uskraćen ukrcaj. Protive se i smanjenju trenutnih iznosa odštete za poremećaje letova i predlažu da se ona utvrde na između 300 i 600 eura, ovisno o udaljenosti leta.

Stajalište Parlamenta sada će se proslijediti Vijeću, a ako Vijeće ne prihvati sve amandmane Parlamenta u drugom čitanju, sazvat će se takozvani odbor za mirenje kako bi se postigao dogovor o konačnom obliku zakona.

Izvjestitelj Andrey Novakov pozvao je u utorak svoje kolege na plenarnoj sjednici da ne smiju dopustiti da se "nakon 11 godina pregovora, pogoršaju prava putnika u zračnom prometu".

"Možemo pregovarati o tome kako poboljšati prava putnika, ali prihvatiti pogoršanje stvari i prihvatiti prijedlog Vijeća da se kašnjenje poveća s tri na četiri sata? Nema šanse. Cijela današnja rasprava trajat će sat vremena, a od putnika bi se tražilo da čekaju četiri ili šest sati u zračnoj luci - šest sati u kojima će završiti rođendan vašeg djeteta, propustiti razgovor za posao na koji ste aplicirali", rekao je bugarski izvjestitelj iz redova pučana.

Uvode se i nova pravila u slučaju otkazivanja leta. Putnici će moći tražiti naknadu ako su obaviješteni o otkazivanju leta manje od 14 dana prije polaska.

U slučaju otkazivanja, zrakoplovna tvrtka mora putnicima dostaviti unaprijed ispunjene obrasce kako bi mogli zatražiti naknadu. Zrakoplovne tvrtke često uskraćuju ukrcaj putnicima na povratni let u slučaju da nisu koristili odlazni let. To bi se sada trebalo promijeniti i putnici bi trebali imati pravo tražiti naknadu ako im se odbije ukrcaj na povratni let.

U slučaju kašnjenja zrakoplovne tvrtke moraju organizirati pomoć putnicima, osigurati im osvježenje, hranu, smještaj. Ako zrakoplovna tvrtka to ne osigura, putnici mogu sami organizirati takvu pomoć i naknadno dobiti povrat novca.