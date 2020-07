Epidemiolog Kaić: Trebalo bi zabraniti svadbe, noćne klubove i okupljanje sportske publike

Okupljanje velikog broja ljudi u takvim prigodama izrazito pogoduje širenju korona virusa, kaže Kaić. Mi moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo to širenje spriječili

<p>Voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dr. <strong>Bernard Kaić</strong>, upozorava na opasnost od širenja zaraze. </p><p>- S epidemiološkog stajališta bilo bi ispravno kada bi se, naravno privremeno, zabranile svadbe, rad noćnih klubova u zatvorenom prostoru i prisustva navijača na sportskim manifestacijama - rekao je za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrvatska/kaic-treba-zabraniti-pireve-rad-nocnih-klubova-i-publiku-na-stadionima-dolazak-turista-nije-toliko-problematican-najesen-ocekujem-vise-oboljelih-1031464?fbclid=IwAR3LOWN2v8DP8rejoS4z12Ojcf9-dzvFB142X1faIWmhx-AfHLM2w8Xw3Oc"><strong>Slobodnu Dalmaciju.</strong></a></p><p>Okupljanje velikog broja ljudi u takvim prigodama izrazito pogoduje širenju korona virusa, kaže Kaić. Mi moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo to širenje spriječili.</p><p>Sportske manifestacije se mogu održavati uz prisustvo gledatelja, objašnjava, ali se moraju poštivati sve epidemiološke mjere. PA je tako rekao da su propisali da popunjenost sportskog objekta ne smije biti veća od 20 do 25 posto ukupnog kapaciteta i da na svakom trećem sjedalu mogu sjediti gledatelji.</p><p>Kaić smatra da možemo, ako se ne ograniče okupljanja ljudi, očekivati daljnji porast zaraženih u Hrvatskoj. </p><h2>Sezona - turisti </h2><p>Smatra da dolazak turista nije toliko problematičan, jer se kupaju i odmaraju u svom odredištu i na otvorenom su. No, kad ode u noćni klub, koji je u zatvorenom, a gdje nitko ne nosi maske, situacija je opasnija i može doći do širenja virusa, jer nitko ne zna tko je zaražen, a tko ne.</p><p>Cijeli svijet raspravlja o tome je li virus oslabio ili ne i nema dana kada netko ne da svoje mišljenje o tome. Kaić kaže da virus nije oslabio, ali da postoje naznake da su simptomi slabiji jer se ovo zadnje vrijeme više inficiraju mladi ljudi, koji imaju bolji imunološki sustav i koji više izlaze vani od onih starijih</p><p>Jedino Šveđani pišu da se kod njih i kod starijih osoba pojavljuje nešto manje komplikacija, kaže doktor.</p><p>Jako malo ljudi, a tome smo svi svjedoci, nosi zaštitne maskice. </p><p>Bilo bi najbolje kada bi u Hrvatskoj, kao i na Cipru, postojali hoteli za oboljele od korona virusa, u kojima bi bili smješteni svi pozitivni pacijenti. No, to puno košta, stoga je na lokalnim stožerima da osiguraju izolaciju - smata Kaić. </p><h2>Jesen uz korona virus</h2><p>- Granice s državama koje pokazuju velik broj oboljelih ne treba zatvoriti, ali bi svakako trebalo donijeti odredbu da državljani tih zemalja koji dolaze u Hrvatsko moraju ići 14 dana u samoizolaciju. No, takvu odluku treba donijeti politika, a ne mi epidemiolozi - zaključuje. </p><p>Dolaskom jeseni Kaić očekuje veći broj oboljelih, ali to nitko u ovom trenutku sa sigurnošću ne može reći. I dolaskom ljeta i toplijeg vremena smo očekivali manju zarazu, a neki čak i nestanak, a evo vidimo da je on i dalje tu među nama i da se širi.</p>