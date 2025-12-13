Epidemiolog Kajić: Potvrđen izolirani slučaj gube u Hrvatskoj

Nakon više od 30 godina u Hrvatskoj je potvrđen izolirani slučaj gube, riječ je o kroničnoj zaraznoj bolesti koja se danas uspješno liječi, a epidemiološka je situacija pod kontrolom, izjavio je u subotu epidemiolog Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Kaić je rekao za RTL Danas da nema razloga za zabrinutost nakon što se pacijent sa simptomima gube prije desetak dana javio epidemiološkoj službi u Splitu te je bolest pravodobno dijagnosticirana.

„O tome se nije ništa pričalo i pisalo zato što je slučaj otkriven na vrijeme. Čovjek se liječi, njegovi su bliski kontakti dobili postekspozicijsku terapiju iako nisu zaraženi. Daje se profilaksa i oni se prate, tako da je situacija pod kontrolom“, rekao je Kaić.

Iz Ministarstva zdravstva potvrđeno je da je riječ o stranom radniku iz Nepala koji već dvije godine živi u Hrvatskoj zajedno s obitelji. Iz splitske epidemiološke službe nisu željeli davati dodatne izjave.

Guba je kronična zarazna bolest koju uzrokuje bakterija Mycobacterium leprae. Najčešće se prenosi kapljičnim putem, kašljanjem ili kihanjem, ali je za prijenos potreban dugotrajan i blizak kontakt sa zaraženom osobom.

Kaić ističe da se bolest najčešće očituje kožnim promjenama i oštećenjem perifernih živaca, što može dovesti do gubitka osjeta i slabosti, no naglašava da je danas izlječiva.

„Slično kao i tuberkuloza, riječ je o kroničnoj bolesti koja se može uspješno liječiti. Terapija traje od šest do dvanaest mjeseci i uključuje kombinaciju više lijekova. Nije riječ o nečemu zbog čega bi trebalo stvarati paniku“, rekao je Kaić.

U Hrvatskoj se čeka na regulaciju koju je potaknuo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a koja bi stranim radnicima uvjetovala rad donošenjem dokaza o cijepljenju.

Kaić pojašnjava kako je riječ o osnovnim cjepivima važnima za kolektivni imunitet, kako bi se spriječilo širenje bolesti. Postupak donošenja te odluke je u tijeku.

Dodaje kako se ne radi samo o cijepljenju, već i o uvođenju pregleda na neke bolesti kojih kod nas nema, a sve s ciljem da se otkriju na vrijeme i zaustavi njihovo širenje.