Član Vladinog znanstvenog savjeta epidemiolog prof. dr. sc. Branko Kolarić smatra da bi u budućnosti mogle postojati restrikcije za osobe koje se nisu cijepile.

Gostujući u Dnevniku Nove TV istaknuo je da bi ovim tempom trebalo dvije godine da se procijepi pedeset posto populacije. Nada se ubrzanju cijepljenja u Hrvatskoj.

- Sada je ograničavajući faktor broj doza koje imamo na raspolaganju. Nadamo se uskoro registraciji još nekih cjepiva i kada dobijemo više doza, onda ćemo moći ubrzati tempo cijepljenja. Sada smo još uvijek ispod jedan posto ljudi u Hrvatskoj procijepljeno, ali to je još uvijek na nivou Europske unije - dodao je Kolarić.

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo kažu da se do kraja siječnja i kroz veljaču očekuje da će se procijepiti dobar dio starijih osoba i kroničnih bolesnika koji su u drugoj skupini. Nakon toga slijedi treća faza, što znači da bi svi ostali na red trebali doći na proljeće.

Na sve češće prijedloge lokalnih epidemiologa da se cijepljenje počne održavati u velikim prostorijama za razliku od malih ordinacija obiteljske medicine, Kolarić je kazao da je to jedna od mogućnosti kad bude dovoljno cjepiva.

- To će biti kad ćemo imati stotine tisuća doza cjepiva na raspolaganju - objasnio je Kolarić dodajući kako smo sada na silaznom dijelu drugog vala.

- Sve zemlje se spremaju za treći val, koji je povezan uz blagdane i druženjima. Vidjet ćemo kako će se to kod nas razvijati. Trenutno je situacija povoljna, epidemiološki gledano - imamo učinke mjera koje smo mi uveli.

Hoće li biti i kakvih ograničenja za one koji se nisu cijepili? Po meni, da, mislim da je to moguće. Neke zemlje i kompanije će to uvesti. Putovanja, aviokompanije su rekle da će tražiti da su putnici cijepljeni i slično - rekao je Kolarić.

Osvrnuo se i na slučaj Željke Karin, ravnateljice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije koja je dobila pozitivan kovid test nedugo nakon cijepljenja.

- Kada se netko cijepi i dobije bolest, nije je dobio od cjepiva. To je nemoguće, nego je on bio u fazi inkubacije. Cjepivo naš organizam uči kako se boriti protiv virusa i treba mu određeno vrijeme, do prvih učinaka treba proći nekih deset dana do dva tjedna. U tom je tjednu moguće dobiti. Osobe koje su dobile prvu dozu pa su se razboljele, drugu dozu dobivaju po rasporedu ako im je završila izolacija. Ako nije, onda dobivaju po završetku izolacije - objasnio je Kolarić.