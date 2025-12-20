Među tisućama spisa iz istrage zlodjela financijera i milijardera Epsteina našla su se poznata imena s glazbene, glumačke i političke scene, a donose i nove detalje o Epsteinovim druženjima s Trumpom. No najviše podataka i fotografija veže se za Clintona
TISUĆE SPISA IZ ISTRAGE PLUS+
Epsteinovi mračni dosjei otkrili tajne elite i moćnika Bijele kuće
Mick Jagger, Michael Jackson, Bill Clinton, Diana Ross, glumac Chris Tucker, Bill Gates, princ Andrew... samo su dio poznatih osoba čija se imena i fotografije pojavljuju u najnovije objavljenom setu dokumenata iz dosjea o Jeffreyju Epsteinu, seksualnom prijestupniku i osramoćenom američkom financijeru, koji je uz pomoć suradnice Ghislaine Maxwell organizirao seksualne zabave s maloljetnicama.
