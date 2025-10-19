Erhurman osvojio predsjedničke izbore u turskom dijelu Cipra

Umjereni kandidat osvojio je predsjedničke izbore u nedjelju u turskom dijelu Cipra, pobijedivši tvrdolinijaša u ključnom glasovanju koje bi moglo pomoći oživjeti obustavljene UN-ove pregovore o ujedinjenju Cipra.

Političar lijevog centra, Tufan Erhurman, došao je do pobjede sa 62.8 posto glasova koje je dobio od tek nešto više od 218.000 prijavljenih glasača, pobijedivši sadašnjeg predsjednika Ersina Tatara na platformi ponovnog pokretanja pregovora s ciparskim Grcima o budućnosti Cipra.

Erhurman, odvjetnik, obećao je potražiti savezno rješenje, koje dugo podržavaju Ujedinjeni narodi, kako bi se okončala gotovo 50 godina duga podjela otoka.

Foto: Yiannis Kourtoglou

Tatar i Turska, jedina zemlja koja priznaje odmetnuti Sjeverni Cipar, podržali su rješenje o dvije države, što ciparski Grci odbacuju. Tatar, koji je došao na vlast 2020. godine, osvojio je 35.8 glasova.

Turski predsjednik Tayyip Erdogan čestitao je Erhurmanu na pobjedi, pohvalivši glasanje kao odraz demokratske zrelosti ciparskih Turaka.

- Nastavit ćemo braniti suverena prava i interese turske republike Sjevernog Cipra zajedno s našom turskom braćom i sestrama na svakoj platformi - rekao je Erdogan na X-u.

Ciparski predsjednik Nikos Christodoulides također je čestitao Erhurmanu, rekavši da je predan nastavku mirovnih pregovora.

Cipar je podijeljen 1974. godine turskom invazijom nakon kratkog ustanka pod grčkom podrškom, koji je uslijedilo nakon povremenih borbi i sloma zajedničke vlasti 1963. godine. Sjeverni Cipar proglasio je samostalnost 1983. godine, a mirovni pregovori u zastoju su od 2017. godine.

Foto: Yiannis Kourtoglou

Predsjednik Sjevernog Cipra ima mandat predstavljati zajednicu ciparskih Turaka u pregovorima s ciparskim Grcima, koji predstavljaju Cipar u Europskoj uniji i imaju riječ u turskim težnjama da se pridruže uniji.

Mehmet Ali Talat, čelnik ciparskih Turaka od 2005. do 2010. godine, rekao je da bi Ankara mogla prilagoditi svoj stav ideji o rješenju o dvije države.

Foto: Yiannis Kourtoglou

- Može li se promijeniti? Vjerujem u to. Ovisi o tome što Turska može dobiti iz toga rješenja - Talat je rekao grčkim ciparskim novinama Politis u intervjuu objavljenom u nedjelju.