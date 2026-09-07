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Erik i Vigo vesele se školi: Mi smo jedini prvašići u Šmriki

Piše Danijela Mikola, Ana Dasović, Meri Tomljanović, Petra Mustać,
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Erik i Vigo vesele se školi: Mi smo jedini prvašići u Šmriki
24SATA Šmrika: Dva učenika u prvom razredu škole u Šmriki | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Područnu školu u Šmriki pohađa 17 učenika. Vlada obiteljska atmosfera, a roditeljima je važno da je blizu kuće. Ipak, roditelji se sve češće odlučuju djecu upisati u veće gradske škole

Školsko zvono jedva je stiglo označiti početak nove školske godine, a u maloj područnoj školi u Šmriki već je bilo jasno - ove će godine sve biti malo drugačije. U školske klupe sjela su dvojica novih prvašića, Vigo Buban i Erik Srebić, koji su, iako jedini prvašići ove školske godine, svoj veliki dan dočekali s osmijehom, malo treme i puno uzbuđenja.

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Komentari 6
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