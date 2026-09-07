TRUNE U PAKLU FOTO Degutantno. Vojska uz Mladićev lijes, na lijesu sablja. Tisuće čekaju u redu kod crkve

Rijeka ljudi, njih stotine i stotine, čeka od ranog jutra u Beogradu kako bi odala počast monstrumu i ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ispred crkve u kojoj je izložen njegov lijes, na kojem su njegova kapa i sablja, nastala je gužva, dosta njih nosi i zastave i majice s likom ovog, kako su ga opisali oni koji su ratovali protiv njega, smeća od čovjeka. Uz njegov lijes su pripadnici srpske vojske, koljača u Srbiji ispraćaju uz najviše vojne počasti. Srpski mediji pišu kako su stigli i autobusi iz drugih krajeva... Sprovod je na rasporedu od 14 sati. Neka trune u paklu.

Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu