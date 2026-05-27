Eror je i dalje u HSS-u?! Vodio je svečanu dodjelu nagrada za sportaše, medalje dijelila Ljutić

Nenad Eror i dalje obavlja funkciju u Hrvatskom skijaškom savezu, a kao službeni spiker predvodio je svečanost dodjele nagrada najboljim skijašima i skijašicama prošle sezone, pišu Sportske novosti. Podsjetimo, krajem siječnja Eror je na granici uhvaćen s više od 100.000 eura u gotovini. Novac je, po nalogu Vedrana Pavleka, koji čeka zahtjev za izručenje iz Kazahstana, prevozio u Hrvatsku.

Eror se na službenoj stranici Hrvatskog skijaškog saveza i dalje navodi kao voditelj logistike, unatoč istrazi o pronevjeri oko 30 milijuna eura novca Hrvatskog skijaškog saveza te sumnji da je sudjelovao u transportu oko 11 milijuna eura. Eror je nakon detaljnog ispitivanja u USKOK-u pušten na slobodu.

S mikrofonom u ruci, prema snimci koju su objavile Sportske novosti, Eror je prozivao nagrađene sportaše, dok je Zrinka Ljutić dijelila medalje. Među nagrađenima je i njezin otac i trener Amir Ljutić. Hrvatski skijaški savez izvijestio je da je u Rovinju u subotu, 23. svibnja 2026. održana dodjela nagrada Hrvatskog skijaškog saveza najboljim nordijcima, alpincima i snowboarderima te klubovima u sezoni 2025./2026., proglašenje ukupnih poredaka ‘HEP Croski kupa‘ i ‘HEP FIS Croski kupa‘ u alpskim disciplinama, ‘Hrvatskog pokala‘ u skijaškom trčanju, ‘Ljetnog i cicibanskog kupa‘ u ski rolanju te ‘Snowboard toura‘ u snowboardu za sezonu 2025./2026.

- Nagrade natjecateljima, u različitim dobnim kategorijama, najboljim nordijcima – skijaško trčanje, nordijcima – ski rolerima i alpincima, te najboljim klubovima, trenerima te najperspektivnijima u prošloj sezoni, uručili su glavna tajnica Hrvatskog skijaškog saveza gđa Ana Marija Komparić, predsjednik Alpskog odbora g. Ivan Vučinić, predsjednik Nordijskog odbora g. Denis Štimac, direktor nordijske reprezentacije g. Dragan Naglić, predsjednik Pododbora za natjecanja za skijaško trčanje i rolere g. Damir Jurčević, predsjednik Snowboard odbora g. Mato Njavro te članovi alpske A reprezentacije Zrinka Ljutić, Leona Popović, Filip Zubčić, Samuel Kolega i Istok Rodeš. Nakon dodjele prigodnim riječima svima prisutnima obratio se predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza g. Miho Glavić.

Najbolja skijašica trkačica je Tena Hadžić (SK Goranin), a najbolji skijaš trkač Marko Skender (TSK Ravnogorac). Najuspješniji trener je Gabrijela Skender. Najbolja skirolerašica je Tena Hadžić (SK Goranin), a najbolji skiroleraš Matija Štimac (SK Goranin). Najuspješniji snowboarder u sezoni 2025./2026. je Dante Brčić (SBK Medveščak), a. Lei Jugovac uručena je velika plaketa/zahvalnica Hrvatskog skijaškog saveza. Najuspješnija skijašica u alpskom skijanju u seniorskoj konkurenciji je Zrinka Ljutić (HSK Žuti mačak), a najuspješniji skijaš među alpincima seniorima je Filip Zubčić (SK Končar). Najuspješniji trener je Amir Ljutić. Najuspješniji klubovi u sezoni 2025./2026. su TSK Ravnogorac u skijaškom trčanju, SBK Ri-Fun u snowboardu i SK Medveščak u alpskom skijanju - stoji u njihovom priopćenju.