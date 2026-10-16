ESKALACIJA NASILJA U ALBANIJI Prosvjednici uništavaju sve što mogu, žestoki sukob s policijom

Treći dan zaredom glavni grad Albanije poprište je žestokih uličnih sukoba između policije i tisuća prosvjednika. Ono što je započelo kao studentski bunt pretvorilo se u opći kaos u kojem gore državne zgrade, a deseci ljudi završili su u bolnicama. Situacija se otela kontroli, a nemiri su se iz Tirane proširili i na druge albanske gradove.

Najnoviji podaci o ozlijeđenima

Prema najnovijim podacima albanskog Ministarstva zdravstva, tijekom jučerašnjeg dana liječničku pomoć zatražilo je 27 osoba. Među ozlijeđenima su policajci, prosvjednici, ali i slučajni prolaznici koji su se našli usred sukoba. Situacija je posebno dramatična u bolnicama gdje medicinsko osoblje neumorno zbrinjava žrtve uličnog rata.

Pokretanje videa... VIDEO Prosvjedi u Albaniji | Video: 24sata/Reuters

Dan ranije zabilježeno je čak 89 ozlijeđenih osoba, od čega je bio 61 policajac. U teškom stanju nalazi se jedan policajac iz Skadra koji je podvrgnut operaciji glave, dok je drugi zadržan na neurokirurgiji radi praćenja. Ravnatelj nacionalne policije Skender Hita potvrdio je ranije da je ozlijeđen 71 policajac na razini cijele države.

Policija je objavila da je samo tijekom srijede uhićeno 65 osoba zbog sumnje na napad na službene osobe i uništavanje imovine. Više od devedeset osoba suočava se s kaznenim prijavama zbog sudjelovanja u neredima. Među privedenima nalazi se i nekoliko maloljetnika koji su sudjelovali u razbijanju izloga i uličnog inventara.

Sukobi su ostavili razorne posljedice na gradsku infrastrukturu u središtu grada. Uništene su brojne poslovnice banaka, razbijeni bankomati, a policija je bila prisiljena koristiti suzavac i vodene topove kako bi rastjerala maskirane napadače.

Eskalacija nasilja i napadi na zgrade

Prosvjednici su tijekom dana [[gađali zgradu Ministarstva obrazovanja kamenjem i pirotehnikom. Uspjeli su provaliti kroz vrata, nakon čega su zapalili vatru unutar objekta, a gusti crni dim počeo se dizati iznad zgrade. Sličan scenarij dogodio se i kod Ministarstva pravosuđa te Ministarstva gospodarstva.

Foto: Florion Goga

Nasilje se prelilo i na trgovačke centre te privatne biznise u središtu glavnog grada. Maskirani mladići uništavali su sve pred sobom, čupali metalne ograde i palili kontejnere kako bi usporili napredovanje interventne policije. Televizijski novinari na terenu doslovno su se borili za zrak dok su izvještavali iz oblaka dima i suzavca.

Studentski zahtjevi za boljim uvjetima studiranja brzo su pali u drugi plan, a glavnu riječ preuzeo je takozvani pokret flaminga. Riječ je o skupini koja već četiri mjeseca prosvjeduje protiv vladinog projekta luksuznog turističkog naselja povezanog sa zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom.

​- Ovo je revolucija. Umorni smo od mirnih prosvjeda. Nećemo stati dok Rama ne podnese ostavku - izjavila je jedna od studentica na prosvjedu.

Foto: Florion Goga

Odbijanje ostavke i širenje nemira

Albanski premijer Edi Rama obratio se javnosti iz oštećene zgrade Europskog koledža, jasno poručivši da ne namjerava odstupiti s dužnosti. Rama, koji je prošle godine osvojio svoj četvrti mandat, optužio je oporbu za poticanje nasilja i pokušaj zaustavljanja albanskog puta prema Europskoj uniji.

​- Što se tiče poziva na moju ostavku, vlade se mijenjaju na demokratskim izborima. Izbore smo imali prošle godine, a ne revoluciju - poručio je albanski premijer.

Foto: Florion Goga

U međuvremenu, nemiri su se proširili izvan Tirane na gradove poput Skadra, Drača, Elbasana i Korçë. U Draču je masa prosvjednika napala policajce štapovima i kamenjem, pri čemu je ozlijeđen zamjenik načelnika policije i još petorica efektivaca. U Skadru su napadnute zgrade lokalne uprave i rektorata.

Delegacija Europske unije u Albaniji oštro je osudila eskalaciju nasilja i uništavanje imovine u Tirani. Zatražili su hitnu istragu o navodima o prekomjernoj uporabi policijske sile prema prosvjednicima i novinarima. Zbog sigurnosnih razloga, albanski parlament otkazao je planiranu sjednicu do daljnjega.

*uz korištenje AI-ja

