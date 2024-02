Eto vraga! HDZ se rugao Benčić, a sad HDZ-ovci zbog nje redom mijenjaju imovinske kartice...

Nema što nije muljala! Objavio je to HDZ na svojoj službenoj Facebook stranici referirajući se na porezni dug i otkriće 24sata da je zastupnica i premijerska kandidatkinja Možemo! Sandra Benčić pogrešno ispunila imovinsku karticu. Tada smo otkrili da jedini stan koji ima u Zagrebu, Benčić iznajmljuje. Ali kako obitelj nema niti jednu drugu nekretninu, a Benčić nije poštovala pravila i upute Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i upisala obvezu plaćanja najma, postavilo se pitanje gdje ona uopće živi.

Zaboravni HDZ-ovci...

Benčić nam je potvrdila svoj propust. Nije upisala u imovinsku karticu da plaća 580 eura najma za stan u kojem živi s obitelji. Isti dan je to i ispravila. No, ispalo je da Benčić nije jedina koja je to zaboravila upisati. Baš nitko od državnih dužnosnika: ministara, saborskih zastupnika i državnih tajnika nije ispunio tu obvezu. A među njima su i brojni HDZ-ovci. Povjerenstvo nikada nije provjeravalo te upise i nakon našeg teksta su odlučili podsjetiti sve o obvezi pravilnog ispunjavanja kartice.

I zaista, među onim članovima Vlade čije nadopunjene imovinske kartice su objavljene, sada se prvi puta pojavljuje i iznos najma koji plaćaju ako žive u iznajmljenim stanovima. Kako smo već pisali, tek je istekao rok za podnošenje novih imovinskih kartica za 2023. godinu, pa će se kompletni podaci za sve vidjeti kasnije. Tko ne upiše najam, prekršio je pravila.

Butković pitao mora li objaviti koliko plaća

Potpredsjednik Vlade, HDZ-ov Oleg Butković živi u državnom stanu od 67 kvadrata i nedavno je i pitao Povjerenstvo mora li objaviti iznos najma, pa nema sumnje da će se to vidjeti u novoj imovinskoj kartici koja još nije objavljena.

HDZ-ova ministrica poljoprivrede Marija Vučković ima na korištenju prostrani državni stan od skoro 93 četvorna metra jer je s njom u Zagreb došla i cijela obitelj. Prema imovinskoj kartici, taj stan plaća 61 euro mjesečno.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Mizernih pet kuna po kvadratu

Već godinama najam službenih stanova za političare izvan dva državna kompleksa u Zagrebu košta mizernih pet kuna(0,66 eura) po kvadratu. Iako bi cijene trebale porasti, resorno ministarstvo nikako da donese odluku.

Apsurd je vidljiv i među samim predstavnicima u Vladi. SDSS-ova potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga za stan od 34 kvadrata plaća državi 107 eura. Kako je to moguće u usporedbi s kolegicom Vučković koja ima skoro tri puta veći stan, a plaća manje?

Šimpraga je, kao i brojni drugi dužnosnici, smještena u kompleksu državnih stanova u Ilici.

Još jedan takav postoji i u Palmotićevoj i tamo su cijene nešto više iako su i dalje više nego prihvatljive s obzirom na tržišne. Svi ostali stanovi za službene potrebe u Zagrebu i drugim mjestima se se naplaćuju 66 centi po kvadratu.

I HDZ-ova državna tajnica u Ministarstvu graditeljstva Sanja Bošnjak je objavila koliko plaća najam službenog stana. Za stan od 68,5 kvadrata, plaća 58,65 eura.

Za ostale saborske zastupnike i vladine dužnosnike koji žive u državnim stanovima, iznosi najma još nisu vidljivi jer Povjerenstvo nije objavilo nadopunjene kartice. Od samog ispunjavanja do objave prolazi nekoliko dana jer rade administrativnu provjeru.