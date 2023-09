Gdje živi Benčić ako jedini stan koji ima iznajmljuje? 'Napravila sam previd, odmah ispravljam'

Blokada od 300 eura na računu obrta premijerske kandidatke Možemo! Sandre Benčić otvorila je i druga pitanja vezano za njenu imovinsku karticu. Benčić je rekla da stan na kojem je prijavljen obrt iznajmljuje i da je dug prema telekom tvrtki napravila podstanarka, a kako priključak glasi na obrt, onda je blokiran njegov račun.

No, Sandra Benčić u vlasništvu ima samo jedan stan od 38,7 kvadrata, a suprugu nije prijavila nikakvu nekretninu u vlasništvu. Ako jedini stan koji imaju iznajmljuju, gdje onda žive u Zagrebu? U imovinskoj kartici nije prijavila obvezu plaćanja najamnine ako plaćaju najam nekog stana, što je po zakonu i uputama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa morala prijaviti.

Nije prijavila plaćanje najma

Također, iako je vlasnica stana kojeg iznajmljuje, u posljednjoj imovinskoj kartici, Benčić nije prijavila nikakav prihod od imovine nego samo 199 eura paušala koji primaju svi saborski zastupnici, te 1.650 eura od samostalne djelatnosti, tj. obrta. Benčić je prijavila da suprug mjesečno od imovine uprihoduje 490 eura, ali suprugu nije prijavila nikakvu imovinu.

- Stan koji glasi na mene smo dali u najam i sve je prijavljeno i Poreznoj upravi. Sada imamo podstanara. Ranije sam prijavljivala to kao svoj prihod, ali kako suprug sve vodi, sada je prijavljeno kao njegov prihod od 490 eura. Mi smo se nakon rođenja prvog djeteta, tijekom 2016. godine preselili u veći stan od 80-ak kvadrata koji smo iznajmili – objašnjava Benčić.

Stan je u centru Zagreba, najmodavac je u Francuskoj i Benčić kaže da mjesečno plaćaju 580 eura za najam. Međutim, u niti jednoj imovinskoj kartici od 2020. godine kada je postala zastupnica u Saboru, nije prijavila to plaćanje najamnine iako je morala. Prijavila je samo ratu kredita od 90-ak eura koju plaća za dignuti kredit na 30 godina kojim su kupili prvi, mali stan, koji sad iznajmljuju.

- Previdjela sam upisati iznos najamnine koji plaćamo i odmah ću to ispraviti. Nemam što skrivati, jer meni na štetu ide što nisam upisala iznos obveze koju plaćamo za najam stana – odgovorila nam je Benčić.

Pokrenut će postupak?

U uputama Povjerenstva od prije tri godine, jasno je naznačeno da se upisuje i iznos obveze najma/zakupnine koju plaća dužnosnik ili član obitelji. Čak je i objašnjeno kako to treba upisati, koji padajući izbornici se otvaraju, tko je vjerovnik...

"U slučaju prijave obveze po ugovorenom najmu/zakupu nekretnine kao podatak „roka vraćanja“ navodi se broj mjeseci prema ugovorenom trajanju najma/zakupa, a kao iznos duga umnožak ugovorene najamnine/zakupnine s brojem mjeseci ugovorenog trajanja najma/zakupa." dodatno stoji u napomeni dužnosnicima kako bi mogli točno ispuniti imovinske kartice.

Za očekivati je da će Povjerenstvo, kao i u ostalim slučajevima, otvoriti postupak protiv Benčić zbog neispravnog ispunjavanja imovinske kartice.

Inače, u razgovoru oko imovinske kartice, Benčić nam je rekla i da su kao obitelj kupili drugi rabljeni automobil ove godine jer im je postojeći, upisani Peugeot 207 zbog kvara motora prestao biti u voznom stanju. Kupili su rabljenu Škodu 2017. godišta za 15.000 eura. Kako je promjena nastala ove godine, zakonski rok za prijavu automobila je siječanj sljedeće godine.

Što se tiče obrta za savjetovanje, ona je i u imovinskoj kartici napisala da ga planira zatvoriti do kraja 2020. godine. No, on je još uvijek službeno aktivan, a ove godine je prijavila i 1.650 eura prihoda od njega.

- Imala sam dva računa koja nisam uspjela naplatiti za odrađen posao još 2019. godine. Ove godine sam ih naplatila, te ću i službeno zatvoriti obrt. Prihod od 1.650 eura koji sam prijavila je od lanjske edukacije koju sam radila na Kosovu jer sam na popisu Vijeća Europe kao edukator za područje slobode izražavanja - objasnila je Benčić.