EU dobiva svoju tajnu službu? Stručnjak za 24sata: 'Unija ima fundamentaliste tu kod kuće'

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen planira stvoriti obavještajnu jedinicu EU-a koja bi prikupljala informacije iz nacionalnih sigurnosnih službi država članica.

Glasnogovornica Komisije Paula Pinho rekla je u utorak da bi nova jedinica „nadopunjavala usluge Europske službe za vanjsko djelovanje i igrala ključnu ulogu u pripremi takozvanog foruma Security College.

Foto: Yves Herman

Forum čini 26 povjerenika i predsjednica Komisije. Prvi put se sastao u ožujku, kada je Komisija proširila svoj sigurnosni mandat. Plan još nije službeno predstavljen državama članicama, ali predviđa upućivanje osoblja iz nacionalnih obavještajnih službi u novu instituciju. Obavještajna jedinica radila bi s Europskom službom za vanjsko djelovanje, no prema riječima diplomata, mogla bi smanjiti utjecaj visoke predstavnice za vanjsku politiku Kaje Kallas, dok bi ojačala položaj Ursule von der Leyen.

Taj potez slijedi pritiske izazvane ruskim ratom protiv Ukrajine te prijetnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa da će ograničiti sigurnosna jamstva i razmjenu obavještajnih podataka s Europom.

Bivši voditelj operacija u SOA-i Ante Letica smatra da se najvjerojatnije radi o još jednoj analitičkoj jedinici kakva je i INTCEN (European Union Intelligence and Situation Centre) koju vodi bivši ravnatelj SOA-e, Daniel Markić.

- Tu je najvjerojatnija analitička obrada, a ne operativne misije jer to je jako teško. Sve članice Europske unije, a EU nije država, žele zadržati suverenitet u operativnom djelovanju, što uključuje agente na terenu i prikupljanje podataka - smatra cijenjeni sugovornik. O međusobnoj suradnji EU članica ima lijepe riječi.

- Suradnja je odlična i odvija se na nekoliko razina. Suradnja je na bilateralnom planu, postoji nekoliko zajedničkih konferencija, tu nema problema. No, uvijek je tu u prvom planu vlastiti interes. Sve članice prvo misle na sebe i teško je da se tu pojavi zajednička obavještajna služba, što zbog vlastitih interesa, ali i zato što je uspostava obavještajne službe općenito strašno zahtjevan zadatak. Tu se odmah postavlja pitanje tko bi kontrolirao tu službu i koju nadležnost bi imala - rekao je Ante Letica.

Smatra da bi Europska unija jedino mogla dobiti pravu obavještajnu službu u slučaju ugroze bez presedana, a što se sada tiče tu najviše dolazi od ruskog hibridnog rata i islamskog fundamentalizma.

- To su najveće trenutačne ugroze, a važno je naglasiti da Europa 'ne treba uvoziti' fundamentaliste jer ih već ima na svom teritoriju. Postoji i Kina koja trenutačno nije opasnost, ali postoji mogućnost ugroze zbog rivalstva sa SAD-om, a odnos tih država utjecat će i na EU - zaključio je.