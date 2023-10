EU Hrvatskoj: 'U mjesec dana morate poklati još 50.000 svinja ili ništa od prodaje mesa'

Hrvatska je od Europske komisije dobila jasnu uputu da se do 20. studenog moraju poklati svinje na gospodarstvima biosigurnosnih kategorija 0, 1 i 2 u zonama zaraze, zaštite i nadziranja u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji kako bi se mogla nastaviti trgovina svježim mesom.

Prema procjenama Jutarnjeg lista, radi se o 50.000 svinja koje se mogu spasiti jačanjem biosigurnosnih uvjeta koje bi podrazumijevalo ulazak u najvišu, tzv. kategoriju 3.

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Mladen Pavić potvrdio je da je osnovni uvjet Europske komisije da u zonama zaraze, zaštite i nadziranja sve svinje moraju biti u objektima kategorije 3 kako bi se mogla nastaviti trgovina.

- Komisija za to inače stavlja rok od tri mjeseca, a nama su dali ustupak da to možemo dobiti već za mjesec dana, naravno ako odradimo posao koji se od nas traži. To je još jedna potvrda našeg dobrog postupanja i upravljanja ovom krizom, pri čemu je Komisija sve naše dosadašnje poteze ocijenila pozitivno - dodao je Pavić.

U petak su se Pavić i ravnateljica Uprave za veterinarstvo Tatjana Karačić sastali s predstavnicima mesne industrije i uzgajivača svinja kako bi ih upoznali s najnovijom odlukom, ali i zatražili njihovu pomoć i angažman.

- Nije nama Komisija dala nikakav ustupak, već nam je dala mjesec dana da pokažemo jesmo li sposobni i spremni izaći na kraj s ovom bolesti. Kuga je već četiri mjeseca tu, a mi još nemamo ni popis koliko je svinja na zaraženom području u kategorijama 0, 1 i 2, a kamoli da smo ih se riješili. Neke procjene govore da je riječ o 50.000 svinja koje moramo maknuti za manje od mjesec dana, a ljudi iz Ministarstva nemaju ideju kako to učiniti. Taj sastanak nije se ni trebao dogoditi, nego je Vlada RH trebala proglasiti izvanredno stanje i provesti mobilizaciju kamiona, vaga i klaonica, i to bi se riješilo za mjesec dana, a ovako se neće riješiti nikada - rekao je jedan sudionik sastanka za Jutarnji list, a drugi je dodao kako je ovo prvi put od pojave bolesti da su ljudi iz Ministarstva i Uprave za veterinarstvo tražili pomoć od proizvođača.

- Vjerojatno im je dogorjelo - kazao je.

Pavić navodi da je bolest u opadanju te da je u petak na području Vukovarsko-srijemske županije utvrđeno dva nova slučaja zaraze. Dodaje kako do srijede Hrvatska mora Komisiji poslati plan te da je popis pri kraju.

- To će u najgorem slučaju biti 50.000 svinja, a realno će ih biti puno manje, jer će se dio prekategorizirati - kazao je Pavić.

Na sastanku su bili prisutni i klaoničari koji većinom nisu mogli prihvatiti taj obujam posla. Prema riječima sudionika, tek je jedan predstavnik rekao da se mogu prihvatiti toga posla, ali ne po cijeni od 12 eura po svinji, koliko trenutačno nudi Ministarstvo, jer bi tom poslu morali podrediti sve svoje ljudske i strojne kapacitete. No, kada bi se i dogovorili oko cijene, problem je što ta industrija ima dnevni kapacitet od 1100-1200 svinja, što ne bi bilo dovoljno za sve svinje koje bi trebalo poklati.

Pavić tvrdi da je u interesu i klaoničarima da se svi prihvate posla i naprave sve što je u njihovoj moći da se nesmetana trgovina svježim mesom nastavi dalje.