Predsjednik Zoran Milanović sudjeluje na otvorenju Godišnje skupštine Europske federacije novinara u Zagrebu, na kojem je prokomentirao aktualna događanja.

Na početku se osvrnuo na snimku nasilja prema migrantima.

- Granica postoji u svijesti i propisima jer cijeli Schengen je granica i zato još jednom – zaštitite ljude u nevolji, one koji su u opasnosti, a ovo treba istražiti da vidimo što se dogodilo i kakve posljedice Hrvatska može imati zbog toga - rekao je Milanović, prenosi N1.

'Policija treba na granici zaustaviti ljude, ne smije ih batinati'

- Ako Hrvatska čuva svoju granicu, bit će incidenata. Ali da bi Hrvatska imala posljedice, što onda radimo u EU? Sutra od nas očekuju da čuvamo Schengen, čime, lepezama? Ako maknemo one koji su napravili nešto što nisu smjeli, imate ljude koji u nemogućim uvjetima rade puno za male novce - rekao je.

- Netko ide svjesno u protupravnu aktivnost, ne dolazi s ugroženog područja i pokušava metodom pokušaja i pogreške proći kroz Hrvatsku i dočepati se Schengena. Policija na tom putu treba ljude zaustaviti. To je teško, ljude se ne smije batinati. No u obnašanju tog posla mogu se susresti sa svim i svačim - rekao je.

Pitali su ga kako razlikovati nekoga tko traži azil od onoga s lošim namjerama.

- Ljudi dolaze iz BiH, u kojoj nema prognaničke krize, gladi, građanskog rata, postoje uvjeti za temeljno zadovoljenje ljudskih potreba. Ne znam da postoji pravo prelaženja preko hrvatske granice u Sloveniju i dalje. To 'tražim azil' nije pravo koje se ne provjerava - rekao je.

'Žičana ograda prema BiH ili Srbiji - to je bolesno'

Ne sviđa mu se ideja o fizičkoj barijeri na granicama, kaže.

- Ne znam, ne sviđa mi se to, nikad mi se nije sviđalo. Ako se radi o granicama unutar postojećih državnih granica, Austrije i Njemačke ili Slovenije, može, ali onda ne vidim smisao Schengena. Ako se radi o vanjskim granicama, to će se morati dogovoriti jednoglasno, to je kompliciranija stvar. Žičana ograda prema BiH ili Srbiji – to je bolesno - kaže.

Naglasio je da snimku treba istražiti jer "ti ljudi imaju ime i prezime", je li netko izdao zapovijed, postoji li opći naputak…

Da postoji opći naputak, to bi se događalo svaki dan. U ovom trenutku ne vidim ničiju odgovornost jer ne vidim rezultate istrage - naglasio je Milanović.

Nije htio komentirati situaciju u SDP-u.

'Neki ljudi na HRT-u su Yutel'

- Rekao sam da su neki ljudi na HRT-u Yutel, naravno da Zovko ili Sever nisu Yutel. Smatram da ta televizija ne valja, pogotovo njezin politički program - rekao je komentirajući svoje nastupe prema novinarima

Kazao je da ne napada novinare, nego pojedince "koji su prodani".

Odgovorio je i zašto danas nije bio u Saboru.

- Danas je Dan neovisnosti, bio je moj izaslanik. Zašto bih ja trebao biti? Zbog poigravanja sa svetim datumima? Po čemu je ovo Dan Hrvatskog sabora? Ovo je Dan neovisnosti… Ovo je potpuno krivo nazvano. To je bio skup u saboru na kojem su govorili Šeks, Jandroković i nitko više - rekao je.