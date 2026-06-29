EU poslala jasnu poruku Kini: 'Ovako više ne može, vrijeme je za konkretne rezultate'

Razgovori su bili "intenzivni, usredotočeni i konstruktivni", rekao je Šefčovič novinarima u ponedjeljak, dodajući da će oba nacionalna izaslanstva nastaviti razgovore tijekom večeri. "Mislimo da do listopada naši timovi imaju dovoljno vremena za postizanje opipljivih rezultata", rekao je. Wang ga je pozvao ⁠u posjet Pekingu u listopadu.

Šefčovič je inzistirao na tome da EU želi da se razgovori usredotoče na sve dublji trgovinski jaz.

"Kineski izvoz u EU nastavlja rasti, a naš tržišni udio u Kini nastavlja se smanjivati. Ovaj trend nije održiv i status quo nije opcija", rekao je.

Šefčovič je rekao da su obje strane osnovale skupine za raspravu o trgovinskoj bilanci, kontroli izvoza, intelektualnom vlasništvu i reformi WTO-a.

Kina uvjerava EU da kontrole izvoza rijetkih metala neće poremetiti lance opskrbe EU-a, rekao je.

Čelnici Europske unije zatražili su Komisiju, zaduženu za trgovinske odnose bloka, da ostvari rezultate dijaloga s Kinom, budući da je njezin trgovinski višak s EU-om dosegao 360,6 milijardi eura u 2025., što je povećanje od 15 posto u odnosu na 2024. Višak se povećao za 10 posto u prva četiri mjeseca ove godine.