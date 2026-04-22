EU POSTIGLA DOGOVOR! 90 milijardi eura zajma za Ukrajinu i novi paket sankcija Rusiji

Veleposlanici država članica (Coreper) pokrenuli su pisani postupak za formalno usvajanje tih odluka. Vlade država članica sada trebaju do sutra popodne potvrditi obje odluke. Obje odluke, o zajmu i o 20. paketu sankcija, do sada je blokirao odlazeći mađarski premijer Viktor Orban pravdajući svoj veto navodnim otezanjem Ukrajine s popravljanjem naftovoda Družba, kojim se mađarska opskrbljuje ruskom naftom, a koji je oštećen krajem siječnja u ruskom napadu dronovima na zapadu Ukrajine.

Ukrajina je u utorak objavila da je popravak završen, nakon čega je nafta potekla naftovodom i trebala bi stići u Mađarsko do sutra.

Čelnici država članica dogovorili su zajam za Ukrajinu na samitu u prosincu prošle godine u Bruxellesu, ali je Mađarska naknadno blokirala donošenje izmjene uredbe o proračunu za što se traži jednoglasnost, a bez čega EU ne može podići kredit budući da europski proračun jamči za taj zajam.

Dvije trećine zajma od 90 milijardi eura, odnosno 60 milijardi namijenjeno je za vojnu pomoć, a 30 milijardi za potporu ukrajinskom proračunu kako bi se osiguralo kontinuirano funkcioniranje države i osnovnih javnih usluga.

Ukrajina bi tim sredstvima trebala nabavljati oružje i opremu koji se proizvode u EU-u, a izvan toga samo ako u Europi nisu dostupni.

Zajam Ukrajini odobren je na temelju mehanizma “pojačane suradnje” jer nije bilo moguće postići suglasnost svih država članica. Mađarska, Češka i Slovačka su se izuzele i neće sudjelovati u otplati kamata.

Čelnici država članica odlučili su se za zajedničko zaduživanje nakon što nije bilo konsenzusa oko korištenja ruske zamrznute imovine za reparacijski zajma.