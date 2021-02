Europska komisija i visoki predstavnik EU-a za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell predstavili su novi plan za Mediteran koji predviđa čvršću suradnju sa zemljama južnog i istočnog Mediterana u području smirivanja oružanih sukoba, migracija te borbe protiv klimatskih promjena.

'Agenda za Mediteran', napisana na 24 stranice, obnova je strateškog partnerstva europskih i neeuropskih zemalja na Sredozemlju, izvijestila je u četvrtak Unija za Mediteran.

Ta organizacija sa sjedištem u Barceloni okuplja svih 27 članica EU-a te još 15 zemalja koje izlaze na Mediteransko more i služi kao platforma za ministarske sastanke u raznim područjima.

U 'Agendi za Mediteran' je navedeno kako će zemlje sjevernog i južnog Mediterana raditi zajedno u području prisilnih raseljavanja i migracija, promovirati mir i sigurnost, ubrzati prelazak na zeleno i digitalno gospodarstvo te se boriti protiv klimatskih promjena.

- Jačanje suradnje na Mediteranu ostaje strateški cilj EU-a - izjavio je Borrell.

EU je odlučio pojačati suradnju jer se nalazi pod pritiskom izbjeglica prisiljenih napuštati zemlje južnog i istočnog Mediterana zbog oružanih sukoba i pod valom migranata pogođenih siromaštvom i društvenom besperspektivnošću. Takva situacija pogoduje organiziranom kriminalu a uz to način iskorištavanja prirodnih resursa postaje neodrživ što povećava siromaštvo i društvene nejednakosti, navedeno je u dokumentu.

Kako bi došlo do oporavka u zemljama južnog i istočnog Sredozemlja, EU je u sklopu svog instrumenta za međunarodnu suradnju (NDICI) izdvojio 7 milijardi eura za razdoblje od 2021. do 2027. godine. U Uniji za Mediteran tvrde da bi ta sredstva uložena u zajedničke projekte mogla privući dodatni novac do visine 30 milijardi eura.

- Taj ekonomski i investicijski plan će pomoći ublažavanju rastućih izazova s kojima se suočava ova regija - izjavio je Nasser Kamel, generalni tajnik Unije za Mediteran.

- Ova nova agenda temelji se na zajedničkom uvjerenju kako udruženim radom možemo pretvoriti izazove u prilike - dodao je.

Lideri država EU-a bili su pozvali Europsku komisiju i Borrella da predstave prijedlog obnove partnerstva s južnim susjedima na Mediteranu, pa je taj prijedlog sada uobličen u 'Agendi za Mediteran', kaže Ana Pisonero-Hernandez, glasnogovornica Europske komisije.

- O Agendi će raspravljati lideri država na summitu krajem mjeseca - izjavila je.

Agendu treba pak usvojiti Odbor za vanjsku politiku Europskog parlamenta koji se sastaje 22. i 23. veljače, rekao je Roberto Cuillo, glasnogovornik predsjednika Europskog parlamenta.

Ovo je prva 'Agenda o Mediteranu' nakon što je 2015. godine Europska komisija bila spomenula Mediteran u općem nacrtu, odnosno prijedlogu za vođenje politike sa susjednim zemljama EU-a. Agenda je predstavljena 25 godina nakon konferencije u Barceloni gdje je usuglašena deklaracija o suradnji europskih i neeuropskih zemalja na Mediteranu iz čega je 2008. godine stvorena Unija za Mediteran.