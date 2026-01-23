Obavijesti

ZNAČAJAN PAKET ULGANJA

EU priprema veliki investicijski paket za Grenland: 'Nismo ulagali dovoljno u sigurnost'

Predsjednica Komisije je istaknula da je Europska unija dosad nedovoljno ulagala u Arktik i arktičku sigurnost

Admiral

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će Komisija uskoro predstaviti veliki investicijski paket za Grenland, u koji je dosad nedovoljno ulagano.

- Radimo na jačanju odnosa EU-a s Grenlandom i kao dio toga, Komisija će uskoro predložiti značajan paket ulaganja - rekla je von der Leyen nakon završetka izvanrednog samita EU-a, koji je bio posvećen transatlantskim odnosima. Samit je sazvan nakon što je američki predsjednik Donald Trump slao poruke da želi anektirati Grenland, arktički otok u sastavu Kraljevine Danske. Njegove izjave u Davosu da neće primjenjivati silu za preuzimanje Grenlanda i da neće uvoditi dodatne carine europskim državama dočekane su s olakšanjem.

Predsjednica Komisije je istaknula da je Europska unija dosad nedovoljno ulagala u Arktik i arktičku sigurnost.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa je na zajedničkoj konferenciji rekao da Sjedinjene Države i EU dijele zajednički interes u pogledu sigurnosti u arktičkoj regiji.

Costa je pozdravio najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da neće uvoditi nove carine europskim zemljama.

Govoreći o Odboru za mir koji je pokrenuo Trump, Costa je rekao da EU ima "ozbiljne sumnje u vezi s nizom elemenata povelje toga odbora koji se odnosi na njegov opseg, upravljanje i kompatibilnost s Poveljom UN-a".

Costa i von der Leyen su rekli da čelnici država članica žele da se trgovinski sporazum potpisan sa zemljama Mercosura privremeno primjenjuje unatoč odluci Europskog parlamenta da odgodi ratifikaciju zahtjevom da Sud EU-a preispita je li taj sporazum u skladu s ugovorima EU-a.

- Što se tiče Mercosura... pitanje privremene primjene pokrenulo je nekoliko čelnika večeras... i postoji jasan interes da osiguramo da se prednosti ovog važnog sporazuma primijene što je prije moguće - rekla je von der Leyen.

