BESPRAVNA GRADNJA

DOZNAJEMO Thompson ilegalno sagradio objekt u Čavoglavama! Inspekcija naredila da ga sruši

Piše Luka Safundžić,
Inspektorat je, bez navođenja imena, rekao kako je investitoru naređeno da u roku od 90 dana ukloni bespravno izgrađene građevine

Marko Perković Thompson bespravno je gradio u Čavoglavama, potvrdio je to sada za 24sata i Državni inspektorat. Kako ekskluzivno doznajemo, proveden je inspekcijski nadzor kojim su utvrđene povrede propisa iz područja građenja. 

- Pokrenut je upravni postupak u kojem je doneseno rješenje kojim se investitoru naređuje da u roku od 90 dana, od dana zaprimanja tog rješenja, postupi sukladno izreci rješenja tj. ukloni bespravno izgrađene građevine na navedenim česticama - rekli su nam iz Državnog inspektorata.

Dodali su i kako je inspekcijski postupak građevinske inspekcije u tijeku. Podsjetimo, Provjereno Nove TV je u studenom prošle godine otkrila da pjevač posjeduje dva ilegalna objekta u Čavoglavama.

Iz Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Šibensko-kninske županije naveli su tada da za čestice na kojima su vidljivi izgrađeni objekti nije bilo zahtjeva za izdavanje akata za gradnju, pa ni potvrdu o jednostavnoj građevini.

Stručnjaci su tada, kada je sve otkriveno, za Provjereno procijenili da izgrađena nekretnina ima oko 150 četvornih metara, a sjenica pedesetak, dok se na trećoj, odvojenoj čestici, nalazi pristupna cesta i ulazna ograda omeđena zidom.

Zbog nalaza inspekcije kontaktirali smo i odvjetničko društvo koje zastupa Thompsona.

- Nećemo posebno komentirati slučaj, ali poduzet ćemo sve da zaštitimo njegova prava i interese - rekli su nam iz Odvjetničkog društva Višić&Višić.

