Obavijesti

News

Komentari 15
'PRIZNAJEM, POGRIJEŠIO SAM'

Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio
Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Državni inspektorat potvrdio, Marko Perković Thompson bespravno gradio u Čavoglavama: 'Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i svima kojima sam time nanio štetu i duševne boli'

Admiral

Marko Perković Thompson bespravno je gradio u Čavoglavama, potvrdio je to sada za 24sata i Državni inspektorat. Kako ekskluzivno doznajemo, proveden je inspekcijski nadzor kojim su utvrđene povrede propisa iz područja građenja. 

BESPRAVNA GRADNJA DOZNAJEMO Thompson ilegalno sagradio objekt u Čavoglavama! Inspekcija naredila da ga sruši
DOZNAJEMO Thompson ilegalno sagradio objekt u Čavoglavama! Inspekcija naredila da ga sruši

- Pokrenut je upravni postupak u kojem je doneseno rješenje kojim se investitoru naređuje da u roku od 90 dana, od dana zaprimanja tog rješenja, postupi sukladno izreci rješenja tj. ukloni bespravno izgrađene građevine na navedenim česticama - rekli su nam iz Državnog inspektorata.

Nakon objave članka oglasio se i Marko Perković Thompson. U svojoj objavi na Facebook-u napisao je da rješenje Državnog inspektorata još nije dobio. 

BESPRAVNO GRADIO Thompson mora rušiti ilegalni objekt! Stručnjaci za 24sata: Ima jedan problem. I to veliki
Thompson mora rušiti ilegalni objekt! Stručnjaci za 24sata: Ima jedan problem. I to veliki

- Ma sve je dobro, ne brinite. Ja to rješenje nisam dobio ali vjerojatno su mediji dobro obaviješteni.

To su nadstrešnica i montažno skladište koje mi je bilo potrebno radi stvari, alata te da se radnici mogu skloniti od kiše i sunca. Svakako sam ga nakon završetka obiteljske kuće namjeravao razmontirati i skloniti jer to montažno skladište nije ni bilo u planu da tu ostane.

Plan mi je bio odavno završiti planiranu obiteljsku kuću ali zbog obiteljske tragedije koja nam se dogodila, zaustavio sam sve radove i prolongirao sve do daljnjega.

Istina je da sam pogriješio i ispričavam se svima koje sam doveo u tako neugodnu situaciju. Nisam znao da će to ugroziti moje selo, općinu, županiju, priznajem pogriješio sam, zakon i pravila se moraju poštivati.

Volio bih doživjeti da se tako zakon primjenjuje i onda kada sam ja u pravu, da i tada stane na moju stranu, ali na moju žalost kada me zakon treba štititi tada se ne provodi.

No dobro, kaže jedna moja pjesma, ”Sve će nepravde jednom nestati, ostat će u pjesmi, u priči. Znaj da te ispod ovog neba narod tvoj ljubi, Domovina treba.”

Hvala svima, ovo me je potaklo da odmah krenem u izgradnju doma u Čavoglavama u kojima namjeravam živjeti ostatak svoga života.

BRANI MU NASTUP U PULI VIDEO Ako ne znaš što je bilo. Evo kako je Peđa Grbin pjevao Čavoglave, a Thompsonu brani
VIDEO Ako ne znaš što je bilo. Evo kako je Peđa Grbin pjevao Čavoglave, a Thompsonu brani

Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i svima kojima sam time nanio štetu i duševne boli.

Spreman sam snositi sve posljedice pa i one da me se zbog toga stavi na stup srama i da zbog toga trebam otići i na robiju, spreman sam i na to.

Ispričavam se pticama, vjevericama, zmijama i mravima što sam im oduzeo njihov komoditet i obećavam da ću im zasaditi duplo više grmlja, trave i šikare koja im je oduzeta.

MINISTAR O NIZU TEMA... Bačić o Thompsonu, Tomaševiću i poruci BBB-a: 'Čavoglave se izvode 35 godina bez problema'
Bačić o Thompsonu, Tomaševiću i poruci BBB-a: 'Čavoglave se izvode 35 godina bez problema'

Ispričavam se kiši, vjetru a i rosi kojima sam oduzeo tih dvjestotinjak kvadrata da se spuste na to velebno prostranstvo.

Ispričavam se suncu kojemu sam oduzeo pravo da baca sjaj i zrake na to mjesto, a i mjesecu jer sam mu zaklonio njegov zagarantirani prostor.

Na kraju ipak imamo svi sretan kraj. Nikome se ništa nije loše dogodilo. Svi su preživjeli, svi su dobili sve što su tražili, a dobio sam i ja jer nisam završio na robiji i nisu me zbog toga uništili niti ugasili. Mediji su dobili svoju zadovoljštinu, selo će dobiti nekoliko legalnih objekata, a mještani svoga sumještana koji ih voli i nikada neće iznevjeriti, koji će s njima živjeti i dalje dijeliti dobro i zlo.

Sve smo riješili, nema vise problema i od sada će svijet biti ljepši, bolji i pravedniji. - napisao je Thompson u svojoj objavi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
Grenlandski premijer: 'Samo mi i Danska odlučujemo o našoj sudbini'. Oglasio se Zelenski...
PRATITE NA 24SATA

Grenlandski premijer: 'Samo mi i Danska odlučujemo o našoj sudbini'. Oglasio se Zelenski...

Američki predsjednik najavio je kako će se u četvrtak sastati s Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o kraju rata u Ukrajini...
Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!
SVE JASNO

Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!

Plenković je tijekom rasprave istaknuo da Hrvatska pripada onoj skupini zemalja koje su „jasno proukrajinske po pitanju solidarnosti i podrške
Roditelji djece s poteškoćama: 'Radimo 24 sata, a nitko nam ne nudi psihološku pomoć...'
SUSTAV ZAKAZAO

Roditelji djece s poteškoćama: 'Radimo 24 sata, a nitko nam ne nudi psihološku pomoć...'

Tragičan slučaj majke koja je ubila svoje dijete otkrio manjak podrške za roditelje djece s poteškoćama. Sustav im ne pruža liječenje, pomoć... Mnogo je primjera u kojima su roditelji iscrpljeni višegodišnjom brigom.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026