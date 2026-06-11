EU prvi put donijela strategije za otoke i obalne zajednice

Europska komisija objavila je dvije strategije, jednu za otoke i jednu za obalne zajednice u kojima je prvi put utvrđen koordinirani europski pristup za potporu objema vrstama područja i oslobađanje njihova dugoročnog potencijala. Europska unija ima više od 4000 naseljenih otoka u 16 država članica i na njima živi 17 milijuna ljudi. Oko 95 milijuna živi duž 70 000 kilometara obale EU-a u obalnim područjima 22 države članice. Objavu strategija pozdravio je hrvatski zastupnik Tonino Picula, koji je jedan od osnivača i čelnika Međuskupine Europskog parlamenta za mora, rijeke, otoke i priobalna područja (SEARICA). “Desetljeće predanog rada i zagovaranja konačno je okrunjeno prvom europskom Strategijom za otoke. Poseban položaj i razvojne potrebe otoka su priznate na najvišoj europskoj razini. Temelji su postavljeni – sada je na nama da ovu priliku pretvorimo u konkretne politike, ulaganja i bolju kvalitetu života za otočne zajednice. Desetljeće europskih otoka je pred nama”, objavio je Picula na X-u.

Komisija u usvojenim strategijama predlaže dosljedan i cjelovit pristup usmjeren na gospodarstvo, povezivost, energiju, okoliš, demografiju i sigurnost na integriran način kako bi se izazovi s kojima se ta područja suočavaju pretvorili u prilike i trajne prednosti.

Većina otoka EU-a dijeli izazove koji utječu na njihovu gospodarsku održivost i kvalitetu života, kao što su geografska izolacija, ograničena povezivost, visoki troškovi prijevoza i vrijeme putovanja, mala i rascjepkana tržišta, prekomjerna ovisnost o turizmu, prekomjerna ovisnost o fosilnim gorivima, osjetljivost na klimatske promjene, demografski pad, nestašica vode, smanjen pristup osnovnim uslugama i drugi dodatni troškovi izoliranosti.

I obalna područja na kopnu suočavaju se sa sličnim problemima poput neuravnoteženog turizma, nedostatka cjenovno pristupačnog stanovanja, sezonske prirode gospodarskih aktivnosti i ograničene mogućnosti zapošljavanja, što dovodi do iseljavanja mladih i gospodarske nestabilnosti.

"Europska unija prvi put provodi posebne strategije za svoje otoke i obalne zajednice prepoznajući njihove jedinstvene izazove i velik potencijal. Poboljšanjem prometa, poticanjem zelene energije, jačanjem lokalnih gospodarstava i rješavanjem demografskih izazova prepreke ćemo pretvoriti u prilike, čime će ta područja postati ključna za održivu i konkurentnu Europu”, izjavio je izvršni potpredsjednik Komisije za koheziju i reforme Raffaele Fitto.

