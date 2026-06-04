Europska komisija opomenula je Hrvatsku. Evo i zašto

Europska komisija je u četvrtak poslala dvije službene opomene Hrvatskoj u okviru lipanjskog paketa povrede prava Europske unije. Komisija je Hrvatskoj, Belgiji, Rumunjskoj, Slovačkoj i Švedskoj poslala službene opomene jer nisu pravilno prenijele izmijejenu direktivu o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta.

Izmijenjenom direktivom uspostavlja se jedinstveni regulatorni okvir kako bi se prijevoznicima u cijelom EU-u omogućio ravnopravniji pristup tržištu unajmljenih vozila. Direktiva omogućuje da prijevoznici registrirani u EU-u koriste vozila unajmljena u bilo kojoj državi članici, pod uvjetom da poštuju primjenjive zakone i sigurnosne zahtjeve. Također se pojednostavnjuje dostavljanje relevantnih dokaza i elektronički dokumenti priznaju se kao dokaz usklađenosti. Komisija smatra da Belgija, Hrvatska, Rumunjska, Slovačka i Švedska nisu osigurale pravilno prenošenje koja se tiče odredbe koja svakoj državi članici nalaže da na svojem državnom području dopusti korištenje vozila koja su unajmila poduzeća s poslovnim nastanom na državnom području druge države članice. Stoga Komisija upućuje službene opomene tim državama članicama, koje imaju dva mjeseca da odgovore i uklone nedostatke koje je Komisija navela. Ako ne dobije zadovoljavajuće odgovore, Komisija im može uputiti obrazložena mišljenja.

Hrvatska i još 12 država članica dobile su službenu opomenu u vezi s uredbom ReFuelEU Aviation, odnosno jer nisu utvrdile nacionalna pravila za kršenje te uredbe.

ReFuelEU Aviation pruža dugoročnu regulatornu sigurnost za povećanje proizvodnje i uvođenja održivih zrakoplovnih goriva u cijelom EU-u. U skladu s Uredbom ReFuelEU Aviation države članice dužne su utvrditi pravila o sankcijama za opskrbljivače zrakoplovnim gorivom, operatore zrakoplova i upravna tijela zračnih luka Unije u slučaju neusklađenosti te donijeti potrebne mjere kako bi se osigurala potpuna provedba. Unatoč stalnim pozivima Komisije tijelima tih država članica, oni joj nisu dostavili te informacije do 31. prosinca 2024., kako je propisano Uredbom. Stoga Komisija upućuje službene opomene tim državama članicama, koje imaju dva mjeseca da odgovore i uklone nedostatke koje je Komisija navela. Ako ne dobije zadovoljavajuće odgovore, Komisija im može uputiti obrazložena mišljenja.

Postupak povrede prava EU-a ima tri koraka. Prvi je slanje službene opomene, a ako se problem ne riješi opomenom šalje se obrazloženo mišljenje u kojem se traži da se osigura sukladnost sa zakonodavstvom Unije. Ako država članica još uvijek ne surađuje, E može uputiti predmet Sudu Europske unije. Većina se slučajeva riješi prije upućivanja sudu.