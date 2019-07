EU sredstvima do integracije hrvatskih otoka

Kako bi se omogućila prijava ovakvih projekata i njihovo sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa.

Tako se kroz dostupna sredstva financira izgradnja i modernizacija infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog značaja kako bi se poboljšala usluga prijevoza tijekom cijele godine, bez obzira na pritisak turizma, a time i otočnim zajednicama približile usluge poput zapošljavanja, obrazovanja i ostale.

Kroz prvi poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa je ugovoreno ukupno čak sedam projekata: izgradnja trajektne luke Tkon, dogradnja luke Crikvenica otvorene za javni promet županijskog značaja, rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres, sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije, izgradnja trajektnog pristana u luci Kaprije, dogradnja vanjskog veza Sućuraj te sanacija i rekonstrukcija rive u luci Donje Čelo na otok Koločep.

Ukupna vrijednost projekata financiranih iz prvog poziva je blizu 200.000.000,00 kuna, dok su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od oko 190.000.000,00 kuna od čega oko 161.000.000,00 kuna iz Kohezijskog fonda, a 29.000.000,00 kuna iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno državnog proračuna.

Novi krug ulaganja u lučku infrastrukturu započeo je otvaranjem drugog poziva za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa.

Poziv je otvoren do 30.11.2020. godine ili do iskorištenja predviđenih raspoloživih sredstava, a na njega su do sada stigne tri prijave. To su projekt izgradnje pomorsko-putničkog terminala Vela Luka čija je ukupna procijenjena vrijednost projekta 111.200.000,00 kuna, od čega je 90.800.000,00 kuna prihvatljivih troškova, a 20.400.000,00 kn je neprihvatljivih troškova. Planirano je sufinanciranje u visini 77.200.000,00 kuna iz Kohezijskog fonda, dok će preostalih 13.600.000,00 kuna biti osigurano iz Državnog proračuna. Drugi je projekt rekonstrukcija lukobrana Puntin – luka Korčula procijenjene vrijednosti 10.500.000,00 kuna, od čega će oko 8.900.000,00 kuna biti osigurano iz Kohezijskog fonda, a preostalih 1.600.000,00 kuna iz Državnog proračuna te Projekt izgradnja ceste Pučišća – Povlja, dionice Pučišća – uvala Luka ukupne vrijednosti projekta u iznosu 60.800.000,00 kuna, od čega je planirano sufinanciranje 51.700.000,00 kuna iz Kohezijskog fonda, dok će preostalih 9.100.00,00 kuna biti osigurano iz Državnog proračuna.

Projekti su prošli evaluaciju te su odobrena sredstva za financiranje navedenih projekata, a svečano potpisivanje navedenih ugovora, na kojem će sudjelovati Ministar mora, prometa i infrastrukture, gospodin, Oleg Butković održat će se 29. srpnja u gradskoj vijećnici grada Korčule u 10,30 sati za projekt Lukobran Puntin, a nakon toga, u 19 sati u općoj vijećnici grada Vela Luka na Terminalu Vela Luka. Dan kasnije, 30.srpnja predviđeno je potpisivanje ugovora za projekt izgradnje ceste Pučišća u zgradi županije Split.

Ukupna vrijednost navedena tri projekta je 182.300.000,00 kuna, dok su prihvatljivi troškovi oko 162.100.000,00 kuna. Od čega se 137.800.000,00 kuna financira iz Kohezijskog fonda, a 24.300.000,00 kuna iz sredstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno državnog proračuna.

Ukupna sredstva koja će biti dodijeljena za sve projekte (prvi i drugi poziv) iznose 709.178.440,00 kuna će doprinijeti i integriranosti hrvatskih otoka i njihovom povezivanju s kopnom kao i savladavanju ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.



Tema: Promo sadržaj