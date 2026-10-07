EU uvodi stroža pravila za povratak migranata. Uvode se i trajne zabrane ulaska

Ministri unutarnjih poslova Europske unije dogovorili su nove, strože mjere za povratak migranata koji nemaju pravo na boravak. Fokus nove migracijske politike prebacuje se na učinkovitiju provedbu odluka o deportaciji, a pravila stupaju na snagu u idućim tjednima, piše Euronews.

Dogovor je postignut na sastanku Vijeća za unutarnje poslove koji se održao u Luxembourgu 1. listopada. Prema novim odredbama, osobe bez prava na boravak moraju surađivati s vlastima pri povratku u svoje matične zemlje. U slučaju odbijanja suradnje prijete im sankcije poput smanjenja socijalnih naknada, novčanih kazni ili čak kaznenih prijava.

Uvodi se i novi europski nalog za povratak u obliku standardiziranog obrasca. Taj će dokument državama članicama omogućiti da međusobno priznavaju odluke o deportaciji koje donesu druge članice. Priznavanje će na početku biti dobrovoljno, a sustav će se revidirati nakon tri godine kada bi ta praksa mogla postati obvezna.

Sigurnosne prijetnje i centri izvan granica

Države članice sada dobivaju pravo uvesti trajne zabrane ulaska za osobe koje se smatraju sigurnosnom prijetnjom, uz mogućnost određivanja pritvora u trajanju dužem od dvadeset i četiri mjeseca. Pravila dopuštaju i uspostavu centara za povratak migranata u trećim zemljama.

U te bi se centre smještale osobe kojima je odbijen zahtjev za azil, a koje se ne mogu odmah vratiti u svoje matične države. Važno je napomenuti da se ove oštrije mjere ne odnose na maloljetnike koji putuju bez pratnje.

Grčki ministar migracija Thanos Plevris najavio je da bi se prvi takav centar mogao otvoriti u drugoj polovici 2027. godine u jednoj od afričkih država, no nije točno precizirao o kojoj se zemlji radi. Snažan pritisak za uspostavu ovakvih centara dolazi od pet europskih zemalja, među kojima su Njemačka, Austrija, Grčka, Danska i Nizozemska, koje aktivno traže dogovore o readmisiji.

Nerazmjer dolazaka i povrataka uz oštre kritike

Do ove promjene politike dolazi nakon što je povjerenik za migracije Magnus Brunner krajem rujna u Münchenu iznio podatak da je broj neregularnih dolazaka u posljednje dvije godine smanjen za 55 posto. Unatoč osjetnom padu dolazaka, broj osoba koje su stvarno vraćene i dalje je iznimno nizak. Tijekom prošle godine vlasti u Europskoj uniji naložile su povratak za gotovo 492 tisuće ljudi, no teritorij Unije napustilo je samo 135 tisuća migranata.

Zbog novog zakonodavstva Ured Ujedinjenih naroda za ljudska prava izrazio je ozbiljnu zabrinutost. Upozorili su na nedostatak jasnih odredbi o nadzoru, pravu na žalbu te uvjetima u zemljama koje bi prihvatile vraćene migrante. Istovremeno, u provođenju operacija povratka ubuduće će značajniju ulogu imati ojačana Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex).