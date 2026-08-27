Eureka traži novu generaciju hrvatskih inovatora. Prijavi se!

Imati dobru ideju tek je početak. Pravi izazov za startupove, mlade poduzetnike, istraživače i studente počinje onda kada svoju inovaciju trebaju pretvoriti u proizvod, pronaći partnere i investitore te napraviti prvi ozbiljan korak prema međunarodnom tržištu. Upravo tu priliku hrvatskim inovatorima ponovno donosi EUREKA International Innovation and Entrepreneurship Competition 2026 (EUREKA IIEC), za čije su novo izdanje prijave u tijeku. A koliko jedno međunarodno natjecanje može značiti u razvoju inovacije najbolje pokazuju priče prošlogodišnjih sudionika. Samo godinu dana nakon EUREKE, projekti predstavljeni na natjecanju nastavili su živjeti daleko izvan pozornice, od nastupa na vodećim međunarodnim sajmovima i razvoja novih tehnologija do europskih grantova, međunarodnih partnerstava i približavanja lansiranju proizvoda.

Među njima je i varaždinski DELTAsort Filipa Kuzminskog. Nakon prošlogodišnjeg uspjeha nagrada im je omogućila nastup na vodećim sajmovima industrije oporabe otpada IFAT Munich i IFAT Saudi Arabia, gdje su svoju tehnologiju predstavili potencijalnim kupcima iz Europe i Gulf regije. Susret s međunarodnim tržištem donio im je i važan poslovni zaokret, razvoj su dodatno usmjerili prema softveru za raspoznavanje otpada, čije predstavljanje planiraju do kraja godine. Kuzminski budućim natjecateljima zato šalje vrlo jednostavnu poruku: iskoristite svaku minutu i svakog čovjeka kojeg upoznate. „Poanta Eureka natjecanja je umrežavanje! Važnost toga je jednostavno podcijeniti, a cijeli događaj će završiti dok si rekao keks, stoga nema odgađanja.“

Da EUREKA može biti važan prvi korak i za inovaciju koja postoji tek kao ideja, pokazuje primjer Ivana Slokovića i zagrebačkog ConCurea. Na natjecanje je stigao kao student s projektom biorazgradivih, samoobnavljajućih premaza koji se sami „zacjeljuju“ nakon oštećenja. Godinu dana poslije projekt je znatno bliže fazi razvoja i evaluacije, a Sloković njegov razvoj nastavlja i tijekom Erasmus+ stručne prakse u Ateni. „Svi u sebi nosimo znatiželju i kreativnost, samo nam je katkad potreban mali poticaj, a upravo to Eureka pruža“, poručuje Sloković. Upravo je to jedna od posebnosti EUREKE – za međunarodnu pozornicu nije nužno imati veliku tvrtku, milijunske investicije ili potpuno završen proizvod. Natjecanje otvara vrata i mladim poduzetnicima, istraživačima i studentima koji imaju kvalitetnu ideju i ambiciju razvijati je izvan granica domaćeg tržišta.

Koliko se toga može dogoditi u samo godinu dana pokazuje i prošlogodišnja osvajačica drugog mjesta Youngin Song. Sa svojim je suosnivačima u međuvremenu promijenila smjer projekta, razvila nova partnerstva s organizacijama koje rade sa starijom populacijom, organizirala događanje s više od stotinu sudionika te osigurala EU grant, a projekt se danas približava službenom lansiranju. Prošlogodišnji pobjednik dr. Bin Jiang istodobno je dodatno proširio međunarodno poslovanje projekta Label-Free Optical Mapping, razvijajući tehnologije povezane s organoidima, organ-on-chip sustavima, umjetnom kožom, biomaterijalima te digitalnom patologijom, uz suradnje sa sveučilištima, bolnicama i istraživačkim institucijama u SAD-u, Europi i Aziji.

„Najveća vrijednost leži u međunarodnoj vidljivosti, profesionalnim povratnim informacijama i odnosima koji se mogu razvijati tijekom i nakon događanja“, ističe Jiang.

Upravo te priče najbolje odgovaraju na pitanje zašto se prijaviti na EUREKA IIEC koji organiziraju Eureka Technology Innovation & Investment i Zagrebačka škola ekonomije i managementa uz podršku Eureka International Group. Nagrada je važna, ali još važniji mogu biti ljudi koji će prvi put vidjeti projekt, investitor kojem ga možete predstaviti, stručnjak koji će dati ključnu povratnu informaciju ili međunarodni partner s kojim će nekoliko mjeseci poslije započeti suradnja.

Nova prilika sada je otvorena hrvatskim startupovima, poduzetnicima, istraživačima, inovatorima i studentima. EUREKA IIEC 2026 obuhvaća osam područja koja prate neke od najvažnijih globalnih tehnoloških i investicijskih trendova – zelenu i obnovljivu energiju, pametnu proizvodnju, zdravstvene tehnologije, biotehnologiju i bioinženjerstvo, inovacije u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, digitalne tehnologije, umjetnu inteligenciju i računalnu infrastrukturu te podatkovne centre. Ukupni nagradni fond iznosi 27.500 eura, no iskustva dosadašnjih sudionika pokazuju da vrijednost EUREKE može biti znatno veća od same nagrade. Hrvatski projekti dobivaju priliku stati pred međunarodne stručnjake, investitore i potencijalne partnere te provjeriti koliko njihova ideja može vrijediti izvan granica Hrvatske.

Natjecanje će se održati 17. studenoga 2026. godine u Zagrebu, a prijave su otvorene do 19. listopada 2026. godine. Više informacija o natjecanju, uvjetima sudjelovanja i prijavnom postupku dostupno je na službenim stranicama ZŠEM-a te na službenoj stranici Eureka TechIN-a.