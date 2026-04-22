PROVJERITE LISTIĆE
Eurojackpot, 32 kolo: Netko je osvojio čak 156.000 eura
Čitanje članka: < 1 min
U 32.kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 31, 32, 36, 39, 47 - 7, 8 koji su igraču iz Bala donijeli dobitak u iznosu od 156.297,50 eura.
Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu ovlaštenog partnera:
AMFORA, TRG LA MUSSA 2, BALE.
Odigrano je tri kombinacije i uplaćen iznos od 6,00 €.
Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 24.4.2026., a glavni dobitak iznosi 36.000.000,00 eura.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku