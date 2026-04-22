Eurojackpot, 32 kolo: Netko je osvojio čak 156.000 eura

U 32.kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 31, 32, 36, 39, 47 - 7, 8 koji su igraču iz Bala donijeli dobitak u iznosu od 156.297,50 eura.

Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu ovlaštenog partnera:

AMFORA, TRG LA MUSSA 2, BALE.

Odigrano je tri kombinacije i uplaćen iznos od 6,00 €.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 24.4.2026., a glavni dobitak iznosi 36.000.000,00 eura.