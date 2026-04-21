Vlasnik i ona su jahali šumom kad su propali u jamu duboku oko tri metra, vlasnik je izašao, no kobili su trebali pomoći vatrogasci DVD-a Marija Magdalena. Njih sedmero izvukli su životinju iz rupe
VIDEO Vlasnik s kobilom upao u jamu u Zagorju: 'On je ispuzao, oko kobile smo kopali bagerom'
Kad smo dobili dojavu da je kobila pala u jamu, mislili smo da nas netko zeza. Vlasnik i ona su jahali kroz šumu kad je ispod nje propala zemlja, a oni u jamu. Vlasnik je ispuzao, ali je trebalo konja težeg od pola tone izvući van. Srećom, bila je jako dobra i smirena, prisutnost vlasnika je pomogla - govori nam Stjepan Mihok (30) zamjenik zapovjednika DVD-a Marija Magdalena. Oni su u subotu u 14.40 sati zaprimili dojavu i na teren izašli sa sedam vatrogasaca.
- Teren je bio nepristupačan i nismo mogli doći bliže s vozilom. Radi se o jami, rupi dubine tri metra. Krenuli smo kopati oko nje lopatama i onim što smo imali. Došao je čovjek s malim bagerom koji je uspio proći teren i pomogao nam je kopati.
Nekoliko puta smo kobili dali vode, a pred kraj nam je već i ona sama pomagala. Za sat i pol je bila vani - prepričava nam Mihok koji je s kolegama konja izvukao gotovo neozlijeđenog.
- Rekli su nam da možda ima samo nategnuće nekog mišića, ostalo je sve u redu - zaključuje.
