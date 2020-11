'Europa i dalje treba SAD i NATO da osiguraju vlastitu sigurnost'

Europi bi bila potrebna desetljeća da izgradi svoje konvencionalne i nuklearne vojne snage kako bi kompenzirala ono čime SAD i NATO trenutno doprinose sigurnosti kontinenta, rekla je Kramp-Karrenbauer

<p>Europa neće biti u mogućnosti osigurati vlastitu sigurnost bez pomoći SAD-a i NATO-a još desetljećima, kazala je u utorak njemačka ministrica obrane odbacujući poziv francuskog predsjednika <strong>Emmanuela Macrona</strong> za stvaranje neovisne europske obrambene strategije. </p><p>Macron je svoj poziv izrekao u ponedjeljak u intervjuu za "Revue Grand Continent", navodeći da će Sjedinjene Države poštovati Europu kao saveznika "budemo li imali suverenitet u pitanjima naše obrane".</p><p>- Ideja o strateškoj autonomiji Europe ide predaleko ako gaji iluziju da možemo osigurati europsku sigurnost, stabilnosti i prosperitet bez NATO-a i SAD-a - kazala je njemačka ministrica obrane<strong> Annegret Kramp-Karrenbauer</strong>.</p><p>- Europi bi bila potrebna desetljeća da izgradi svoje konvencionalne i nuklearne vojne snage kako bi kompenzirala ono čime SAD i NATO trenutno doprinose sigurnosti kontinenta - rekla je Kramp-Karrenbauer.</p><p>Sjedinjene Države osiguravaju 70 posto ključnih vojnih kapaciteta što uključuje nadzor, helikoptere, zračnu opskrbu gorivom i satelitsku komunikaciju unutar NATO-a, dodala je ministrica.</p><p>- Njemačka i Europa ne mogu zaštititi sebe bez američke konvencionalne i nuklearne sile. To je naprosto činjenica - rekla je Kramp-Karrenbauer ponovivši namjere Berlina da zauzme čvršće stajalište u pitanjima obrane.</p><p>Washington uz to osigurava skoro 100 posto NATO-ove raketne obrane i veliku većinu nuklearnog odvraćanja, istaknula je ministrica. U Europi Britanija i Francuska imaju nuklearne arsenale.</p><p>Razlike u stajalištima između Njemačke i Francuske, koje nisu nove, sada su ponovno izbile na vidjelo uoči sastanka europskih ministara vanjskih poslova i obrane u četvrtak i petak.</p><p>Očekuje se da će se rasprava usmjeriti na to kako EU može pokazati dolazećoj administraciji izabranog američkog predsjednika <strong>Joea Bidena</strong> da je spremna napraviti više za vlastitu sigurnost.</p><p>Američki predsjednik<strong> Donald Trump </strong>redovito je kritizirao Europu po tom pitanju, s obzirom da mnoge zemlje članice NATO-a, uključujući i Njemačku, nisu do sada ispunjavale kriterij izdvajanja 2 posto BDP-a za obranu.</p>