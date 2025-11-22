Europa i SAD u nedjelju odlučuju o budućnosti Ukrajine

Predstavnici europskih država razgovarat će o američkom mirovnom planu za Ukrajinu s predstavnicima SAD-a i ukrajinskim dužnosnicima u nedjelju u Ženevi, rekao je izvor iz njemačka vlade za agenciju dpa. Američki predsjednik Donald Trump dao je Kijevu rok do četvrtka da odgovori na njegov prijedlog mirovnog plana u 28 točaka.

Nacrt, koji je procurio u medije ranije ovog tjedna, a u četvrtak je službeno predstavljen Kijevu, izazvao je zabrinutost u Ukrajini i među njezinim ključnim europskim partnerima jer uključuje široke teritorijalne i vojne ustupke Rusiji.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je pregovaračku delegaciju za pregovore s Washingtonom, Rusijom i drugim uključenim međunarodnim partnerima, po uredbi koja je objavljena u subotu u Kijevu.

On je imenovao šefa kabineta Andrija Jermaka glavnim pregovaračem. Devetočlano izaslanstvo također uključuje Kirila Budanova, čelnika vojne obavještajne službe.

Zelenski je u petak rekao da američki mirovni plan ostavlja Ukrajinu suočenu s "vrlo teškim izborom: ili gubitkom dostojanstva ili rizikom gubitka ključnog partnera", misleći na Sjedinjene Države.

Bez američke podrške - koja osigurava oružje i ključne obavještajne podatke za borbu Ukrajine protiv ruskih snaga - nastavak rata bio bi daleko teži za Kijev.

Visoki ukrajinski dužnosnici planiraju se pak sastati se s američkim predstavnicima u Švicarskoj u nadolazećim danima kako bi razgovarali o predloženom mirovnom planu predsjednika Donalda Trumpa.

Nije precizirano točno vrijeme ili mjesto razgovora.