NOVI EXPRESS Ono što na prvi pogled izgleda kao administrativna odluka predstavlja jednu od najvažnijih strateških poruka koje je Amerika poslala europskim saveznicima od završetka Hladnog rata
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Europa ima novca za oružje, ali shvaća li da se za njenu obranu više ne brine netko drugi?!
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Povijest rijetko dolazi uz fanfare, a velike sile gotovo nikada ne objavljuju da zatvaraju jedno razdoblje i otvaraju drugo. Umjesto velikih govora i simboličnih ceremonija, one premještaju divizije, preraspoređuju eskadrile, mijenjaju prioritete i usmjeravaju resurse prema novim žarištima interesa, dok ostatak svijeta tek naknadno shvati da se geopolitička karta promijenila pred njegovim očima.
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