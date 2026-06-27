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STRATEŠKA PORUKA PLUS+

Europa ima novca za oružje, ali shvaća li da se za njenu obranu više ne brine netko drugi?!

Piše Ekspertni tim Expressa,
Čitanje članka: 5 min
Europa ima novca za oružje, ali shvaća li da se za njenu obranu više ne brine netko drugi?!

NOVI EXPRESS Ono što na prvi pogled izgleda kao administrativna odluka predstavlja jednu od najvažnijih strateških poruka koje je Amerika poslala europskim saveznicima od završetka Hladnog rata

Povijest rijetko dolazi uz fanfare, a velike sile gotovo nikada ne objavljuju da zatvaraju jedno razdoblje i otvaraju drugo. Umjesto velikih govora i simboličnih ceremonija, one premještaju divizije, preraspoređuju eskadrile, mijenjaju prioritete i usmjeravaju resurse prema novim žarištima interesa, dok ostatak svijeta tek naknadno shvati da se geopolitička karta promijenila pred njegovim očima.

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Komentari 9
VIDEO 'Ministar of Kroejša'! Evo kako je Grdović ušao na stadion
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VIDEO 'Ministar of Kroejša'! Evo kako je Grdović ušao na stadion

Automobil prilazi stadionu u Torontu, uoči utakmice Vatrenih. Vozač redaru govori: 'Ministar of Kroejša!'. A kraj njega sjedi Mladen Grdović. Nadrealne scene pogledajte sami. Čovjek stvarno živi bolje nego ministar
Supruga nogometaša poginula spašavajući kćer (1) u potresu: 'Pričat ću joj kako si bila hrabra'
TIJELOM ZAŠTITILA DJEVOJČICU

Supruga nogometaša poginula spašavajući kćer (1) u potresu: 'Pričat ću joj kako si bila hrabra'

Andrea je u trenutku urušavanja zgrade zaštitila djevojčicu vlastitim tijelom. Dijete je izvučeno živo iz ruševina, dok je Andrea pronađena mrtva. Venezuelanski nogometaš izjavio je kako je "ostao potpuno sam"
DRAMA U ZAGREBU Lokomotiva iskočila iz tračnica i udarila u jumbo plakat: 'Umalo tragedija'
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DRAMA U ZAGREBU Lokomotiva iskočila iz tračnica i udarila u jumbo plakat: 'Umalo tragedija'

Kako su nam potvrdili iz zagrebačke policije, oko 9.30 sati dobili su dojavu da je manevarska lokomotiva iskočila iz tračnica dok se kretala iz smjera zapada u smjeru istoka...

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