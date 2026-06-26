Supruga nogometaša poginula spašavajući kćer (1) u potresu: 'Pričat ću joj kako si bila hrabra'

Potres koji je u srijedu pogodio Venezuelu odnio je stotine života, a među potresnim pričama koje su obišle svijet posebno se izdvaja ona o Andrei, supruzi venezuelanskog nogometaša Héctora Bella. Prema navodima lokalnih medija, poginula je pokušavajući spasiti njihovu jednogodišnju kćer kada se zgrada u kojoj su se nalazile urušila.

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Spasioci i dalje pretražuju ruševine nakon dva snažna potresa u blizini glavnog grada Caracasa u kojima je, prema posljednjim podacima, poginulo najmanje 589 ljudi, a gotovo 3000 ih je ozlijeđeno. Nogometaš Héctor Bello na Instagramu je potvrdio da je njegova supruga Andrea spasila život njihovoj kćeri Alani.

Prema dostupnim informacijama, djevojčica ima oko godinu i pol, odnosno godinu i osam mjeseci. Dob njezine majke nije službeno potvrđena, iako se na društvenim mrežama navodi da je imala 27 godina. Prema izvještajima lokalnih medija, Andrea je u trenutku urušavanja zgrade zaštitila djevojčicu vlastitim tijelom. Dijete je izvučeno živo iz ruševina, dok je Andrea pronađena mrtva.

Foto: Instagram/Hector Bello

- Pričat ću joj kako si je spasila, ljubavi moja. Kako si dala život za našu kćer, bila hrabra žena koja je nije napuštala ni u posljednjim trenucima - napisao je Bello.

Otputovao je u Caracas gdje je njegova kći hospitalizirana.

- Moja kći i njezina teta su dobro, neće danas biti puštene - ostaju u bolnici. Puno vam hvala na podršci u ovoj neizmjernoj boli - poručio je. U drugoj objavi opisao je koliko mu je teško nositi se s tragedijom.

- Kako da objasnim našoj kćeri da si ti izgubila život kako bi spasila njezin, a ja nisam bio ondje da išta učinim? Kako da joj to objasnim? Daj mi snage - napisao je. Dodao je i da je s kćeri ostao "potpuno sam".

Smrt njegove supruge potvrdila je i lokalna organizacija za promidžbu nogometaša Cumaná de Campeones.

- Sa žaljenjem izvještavamo da je partnerica nogometaša Héctora 'Kikea' Bella pronađena mrtva u ruševinama. Njihova kći je, međutim, preživjela urušavanje zgrade u kojoj je obitelj živjela - objavili su.

Foto: Instagram/Hector Bello

Među poginulima su i dvojica mladih nogometaša. Caracas Fútbol Club potvrdio je da je njihov igrač mlađi od 18 godina, Razan Sijaa, poginuo zajedno s članovima svoje obitelji u njihovom domu u La Guairi.

- Njegova radost, predanost i zajedništvo pratit će nas na svakom koraku kluba - poručili su iz kluba.

Smrt Victora Palaciosa potvrdio je njegov klub Sport San Agustín, a vijest je objavio i Venezuelanski nogometni savez. Palacios je nastupao za Marítimo de La Guaira.

Foto: Instagram/Hector Bello

Potres je odnio život i majci bivše Miss Venezuele Giselle Reyes. Ona je objavila da je njezina majka preminula nakon što se zgrada u kojoj je živjela potpuno urušila u La Guairi. Prema njezinim riječima, umrla je od srčanog udara izazvanog šokom tijekom potresa.

Među potvrđenim stranim žrtvama nalaze se i četiri španjolska državljanina, dok se za njih 106 još traga. Vlade Portugala i Brazila potvrdile su smrt jednog portugalskog i dvojice brazilskih državljana.