Andrea je u trenutku urušavanja zgrade zaštitila djevojčicu vlastitim tijelom. Dijete je izvučeno živo iz ruševina, dok je Andrea pronađena mrtva. Venezuelanski nogometaš izjavio je kako je "ostao potpuno sam"
Supruga nogometaša poginula spašavajući kćer (1) u potresu: 'Pričat ću joj kako si bila hrabra'
Potres koji je u srijedu pogodio Venezuelu odnio je stotine života, a među potresnim pričama koje su obišle svijet posebno se izdvaja ona o Andrei, supruzi venezuelanskog nogometaša Héctora Bella. Prema navodima lokalnih medija, poginula je pokušavajući spasiti njihovu jednogodišnju kćer kada se zgrada u kojoj su se nalazile urušila.
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Spasioci i dalje pretražuju ruševine nakon dva snažna potresa u blizini glavnog grada Caracasa u kojima je, prema posljednjim podacima, poginulo najmanje 589 ljudi, a gotovo 3000 ih je ozlijeđeno. Nogometaš Héctor Bello na Instagramu je potvrdio da je njegova supruga Andrea spasila život njihovoj kćeri Alani.
Prema dostupnim informacijama, djevojčica ima oko godinu i pol, odnosno godinu i osam mjeseci. Dob njezine majke nije službeno potvrđena, iako se na društvenim mrežama navodi da je imala 27 godina. Prema izvještajima lokalnih medija, Andrea je u trenutku urušavanja zgrade zaštitila djevojčicu vlastitim tijelom. Dijete je izvučeno živo iz ruševina, dok je Andrea pronađena mrtva.
- Pričat ću joj kako si je spasila, ljubavi moja. Kako si dala život za našu kćer, bila hrabra žena koja je nije napuštala ni u posljednjim trenucima - napisao je Bello.
Otputovao je u Caracas gdje je njegova kći hospitalizirana.
- Moja kći i njezina teta su dobro, neće danas biti puštene - ostaju u bolnici. Puno vam hvala na podršci u ovoj neizmjernoj boli - poručio je. U drugoj objavi opisao je koliko mu je teško nositi se s tragedijom.
- Kako da objasnim našoj kćeri da si ti izgubila život kako bi spasila njezin, a ja nisam bio ondje da išta učinim? Kako da joj to objasnim? Daj mi snage - napisao je. Dodao je i da je s kćeri ostao "potpuno sam".
Smrt njegove supruge potvrdila je i lokalna organizacija za promidžbu nogometaša Cumaná de Campeones.
- Sa žaljenjem izvještavamo da je partnerica nogometaša Héctora 'Kikea' Bella pronađena mrtva u ruševinama. Njihova kći je, međutim, preživjela urušavanje zgrade u kojoj je obitelj živjela - objavili su.
Među poginulima su i dvojica mladih nogometaša. Caracas Fútbol Club potvrdio je da je njihov igrač mlađi od 18 godina, Razan Sijaa, poginuo zajedno s članovima svoje obitelji u njihovom domu u La Guairi.
- Njegova radost, predanost i zajedništvo pratit će nas na svakom koraku kluba - poručili su iz kluba.
Smrt Victora Palaciosa potvrdio je njegov klub Sport San Agustín, a vijest je objavio i Venezuelanski nogometni savez. Palacios je nastupao za Marítimo de La Guaira.
Potres je odnio život i majci bivše Miss Venezuele Giselle Reyes. Ona je objavila da je njezina majka preminula nakon što se zgrada u kojoj je živjela potpuno urušila u La Guairi. Prema njezinim riječima, umrla je od srčanog udara izazvanog šokom tijekom potresa.
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