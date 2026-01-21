Obavijesti

KOMENTIRA: TEA KVARANTAN SOLDATIĆ PLUS+

Europa mora odgovoriti Trumpu i nametnuti svoja pravila

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Vrijeme je da Europa bude poštovana, ne samo zbog svog tržišta nego zbog svojih vrijednosti i svoje odlučnosti

Vrijeme je da Europa jasno pokaže kako je sila koja se poštuje. Suočena s politikama Donalda Trumpa, posebno s jednostranim carinama i protekcionizmom, EU više ne može klimati glavom ili djelovati kao pasivni promatrač. Riječ je o tržištu od 450 milijuna stanovnika, s gospodarstvom među najvećima na svijetu, BDP-om od gotovo 18 bilijuna eura. To nije samo broj, to je težina, ekonomski i politički kapacitet koji Europa mora i može iskoristiti.

