Europa na udaru arktičkog vala: U Hrvatsku stižu debeli minusi, sredinom tjedna najavili snijeg!

Val arktičke hladnoće kreće se prema istočnoj, središnjoj i jugoistočnoj Europi. Na Balkanu se idućeg tjedna očekuju moćne zimske oluje, javlja specijalizirani portal Severe weather.

POGLEDAJTE VIDEO: Ekstremno vrijeme od siječnja do ožujka 2023. godine

Pokretanje videa ... Ekstremno vrijeme od siječnja do ožujka 2023. godine | Video: 24sata/REUTERS

Navode kako će hladno vrijeme s Arktika prvo stići do Grčke, a zatim će ojačati prema Bugarskoj, Rumunjskoj, Ukrajini... Te se sa subote na nedjelju očekuje veća količina snijega u nabrojanim državama. Ponegdje bi moglo pasti i do pola metra snijega u 48 sati, piše Severe Weather.

Što se tiče Hrvatske, nešto snijega se kod nas očekuje već sutra...

- U noći i ujutro oblačno s kišom, u gorju susnježicom i snijegom uz moguće stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Malo snijega može pasti i u nizinama. Popodne smanjenje naoblake uz sve rjeđu oborinu. Vjetar slab, u drugom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s jakim udarima. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, mjestimice s olujnim udarima, a krajem dana na sjeveru okretanje na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na moru od 5 do 10, a najviša dnevna između 3 i 7 na kopnu te od 9 do 13 °C duž obale. Navečer jače zahladnjenje - piše DHMZ u svojoj prognozi za subotu.

Foto: DHMZ

A nešto snijega će u našim krajevima biti i idućeg tjedna, kad nas očekuju temperature 'debelo' ispod nule...

Zagrepčani će se tako već u nedjelju probuditi u minusu, a temperatura cijeli dan neće prelaziti pet stupnjeva Celzijevih.

Foto: DHMZ

Slično vrijeme nastavit će se u Zagrebu i cijelog idućeg tjedna, a izuzetak je utorak kad je za cijeli dan najavljena kiša.

Kako se idući tjedan bude bližio kraju, tako će padati temperature. Idućeg četvrtka u Zagrebu se očekuje jutarnja temperatura od minus sedam stupnjeva Celzijevih.

A gotovo iste vremenske uvjete kao Zagreb idućeg tjedna imat će i Osijek. S tim da će tamo možda biti za stupanj ili dva toplije, ali i dalje ispod nule...

Foto: DHMZ

Kiša se idućeg utorka očekuje po cijeloj Hrvatskoj, a nakon nje slijedi val zahlađenja. Riječani će se buditi s temperaturama ispod nule, Splićani jedva 'u plusu'.

Foto: DHMZ

Foto: DHMZ

Ako ste među onima koji se vesele snijegu, najviše šanse za njega su idućeg utorka na području Like i Gorskog kotara. Pokoja pahulja mogla bi završiti i na Kvarneru.

Foto: Istramet

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata