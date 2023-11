Temperature padaju! Vikend donosi zahlađenje. Idući tjedan snijeg i minusi, Zagreb i do -6°C

U petak će u Hrvatskoj biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, u unutrašnjosti će ujutro biti lokalne magle. Mjestimično će padati kiša, uglavnom u Dalmaciji, na jugu moguće i obilnija uz grmljavinu, no od sredine dana moguća je i drugdje, osobito u noći.

Foto: Screenshot/DHMZ

Uz veći pad temperature zraka tijekom noći vjerojatan je prijelaz kiše u snijeg, uglavnom u gorju. Na kopnu će puhati slab vjetar, u gorju umjeren do jak jugozapadni, poslijepodne prolazno umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će umjeren jugozapadnjak i južni vjetar navečer okrenuti na sjeverozapadnjak i buru te jačati. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu kretat će se između devet i 13 stupnjeva, na obali i otocima između 13 i 18 °C, glasi vremenska prognoza DHMZ-a.

Za tri regije upaljen je žuti meteoalarm koji upućuje na potencijalno opasno vrijeme.

Foto: Screenshot/DHMZ

U nastavku slijedi detaljnija prognoza HRT-a za petak i nadolazeće dane.

Ujutro magla u unutrašnjosti, prema kraju dana češća kiša

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti umjereno do pretežno oblačno, ujutro mjestimice s maglom. Od sredine dana ponegdje će pasti kiša, a prolazno će zapuhati slab i umjeren sjeveroistočnjak. Jutro će biti podjednako hladno kao u četvrtak, a najviša temperatura dana kretat će se između 10 i 12 °C.

U središnjoj Hrvatskoj temperatura će biti jednaka kao na istoku, ujutro između -2 i 1 °C, a danju od 10 do 13 °C. Tijekom jutra mjestimice može biti magle, a uglavnom kasno poslijepodne i navečer ponegdje će pasti kiša uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a krajem dana okrenut će na sjeveroistočnjak, uz obalu na buru koja će u noći jačati. Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, u gorju ponegdje i pretežno oblačno, ujutro s mjestimičnom maglom. Uglavnom će prema kraju dana mjestimice biti kiše koja će u najvišim predjelima vrlo vjerojatno prijeći u susnježicu i snijeg.

Na srednjem Jadranu, kao i u unutrašnjosti Dalmacije bit će većinom oblačno. Ponegdje su moguća sunčana razdoblja, a većinom nakon sredine dana mjestimice je izgledna kiša. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a dnevna temperatura bit će kao u četvrtak ili malo viša.

Ovdje svakodnevno pratite prognozu vremena 24sata

Još viša temperatura bit će na jugu Hrvatske, uz najviše vrijednosti od 15 do 18 °C. Prevladavat će oblačno vrijeme uz povremenu kišu, mjestimice i grmljavinu, a puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar.

Slijede hladniji dani

- Od subote u unutrašnjosti hladnije uz slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Povremeno će biti slabe kiše, no ponegdje i susnježice pa i snijega, i to ne samo u višim područjima. Pritom se tanji snježni pokrivač može stvarati u subotu uglavnom samo u gorskim krajevima.

- Na Jadranu će u subotu ponovno biti jake bure s olujnim udarima, zatim od nedjelje slabiji vjetar, najprije bura i sjeverozapadnjak, a u ponedjeljak će okrenuti na jugo. Zahladnjet će pri čemu će biti dosta sunčanih sati. No, valja računati i na povremenu mjestimičnu kišu, u subotu uglavnom slabu i u malim količinama, a početkom novog tjedna, s novim jačim naoblačenje, vjerojatno češću i obilniju- prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Stranica Accuweather prognozira za idući tjedan u Zagrebu temperature i do -6 stupnjeva Cezijusa.