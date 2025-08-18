Europa nam želi čitati poruke. Stručnjak: Direktiva 'kontrola chata' naljutit će milijune ljudi

Europska unija stoji pred jednom od najkontroverznijih odluka desetljeća, prijedlog zakona koji bi mogao stubokom promijeniti digitalnu privatnost svih 450 milijuna građana. U ime borbe protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, na stol je stigla regulativa kolokvijalno nazvana “Kontrola chata” (Chat Control). Ako prijedlog prođe, tehnološke kompanije bile bi prisiljene skenirati privatne poruke, fotografije i videozapise korisnika.

Namjera je zaštita najmlađih, a posljedica, prema kritičarima koje predvodi europarlamentarac Patrick Breyer i inicijativa Fight Chat Control, otvaranje vrata masovnom nadzoru bez presedana u povijesti Europe. Pobornici, pak, tvrde da je zakon neizbježan. Internet, kažu, danas pruža goleme mogućnosti predatorima, porast slučajeva “mamljenja” djece je dramatičan, a digitalni prostor sve više postaje lovište.

No protivnici upozoravaju da bi cijena mogla biti previsoka. Automatizirani skeneri, tvrde iz inicijative Fight Chat Control, ne razlikuju uvijek kriminalne sadržaje od bezazlenih fotografija ili privatnih šala.

“Ovaj zakon potkopava temeljna prava zajamčena Poveljom EU-a. Umjesto sigurnosti, građani će se suočiti s lažnim optužbama, štetnim istragama i globalnim presedanom koji prijeti slobodi izražavanja”, upozoravaju aktivisti.

Marko Rakar, politički konzultant i savjetnik na području informatičkih sustava, kaže da direktiva neće postići ništa, a samo će naljutiti milijune ljudi.

- Ovo je čisti pokušaj da policija, službe i svi zainteresirani nesmetano čitaju WhatsApp i ostale aplikacije jer pravi probleme za njih, a onda uvijek da se to postigne koristi se dječja pornografija kao izgovor. WhatsApp i Signal imaju enkriptirane poruke koje su čitljive samo na mobitelima korisnika koji ih razmjenjuju, a ovim bi se postiglo da svima poruke budu čitljive. Ako to prođe, onda ljudi neće više koristiti, primjerice, Signal i koristit će nešto drugo, neku drugu do sada nepoznatu aplikaciju - kaže Rakar te dodaje kako Apple i Androidi već imaju u svom sustavu definirano automatsko skeniranje i pohranjivanje fotografija ako je riječ o pornografiji. Rakar tako dijeli mišljenje njemačkog europarlamentarca Patricka Breyera, koji zakon uspoređuje s ugradnjom špijunskog softvera od strane vlade.

- Ovaj prijedlog uključuje obavezno masovno skeniranje privatnih komunikacija i cilj je slomiti sigurnu enkripciju prisiljavanjem na ‘skeniranje na strani klijenta’ (client-side scanning) unutar vaših aplikacija. Znakovito je da će računi vlade i vojske biti izuzeti od ovog nametljivog i nepouzdanog skeniranja - poručuje Breyer.

Prema podacima Fight Chat Controla, rame uz rame s Bugarskom, Ciprom, Danskom, Francuskom, Mađarskom, Irskom, Italijom, Litvom, Latvijom, Maltom, Portugalom, Slovačkom i Španjolskom. Austrija, Nizozemska i Poljska jasno su protiv. Belgija, Njemačka, Grčka, Češka i druge članice još važu svoj stav. Švedska se načelno svrstala među pobornike, ali parlament tek treba potvrditi konačnu odluku.

Glasanje je zakazano za 14. listopada. Bit će to dan kad će se odlučiti hoće li Europska unija postati globalni predvodnik u zaštiti djece ili će, kako kritičari tvrde, otvoriti Pandorinu kutiju masovnog digitalnog nadzora.