Europa smišlja novi plan narudžbe cjepiva protiv covida: Stiže 150 milijuna novih doza?

Unatoč svim kontroverzama, Europska unija nije se zasitila cjepiva protiv covida, piše časopis Politico.

EU priprema natječaj za gotovo 150 milijuna doza mRNA cjepiva protiv covida, nadograđenih novim dominantnim varijantama koronavirusa, a vrlo je vjerojatno da će se novi ugovor dodijeliti Moderni.

Vrijeme objavljivanja natječaja nije prigodno, smatraju mnogi.

Budući da se prijetnja od pandemije smanjila i ljudi već propuštaju svoje termine docjepljivanja, članice nisu mogle dovoljno brzo potrošiti zalihe svojih cjepiva protiv covida.

Do prošle godine, najmanje 215 milijuna doza kojima je istekao rok valjanosti bačeno je u smeće što je porezne obveznike koštalo četiri milijarde eura.

U isto vrijeme Pfizer tuži Mađarsku i Poljsku nakon što su prestale plaćati svoj dio narudžbe cjepiva, opravdavajući se navodnim nedostatkom potrebe za dodatnim dozama.

Radi se o narudžbi iz ugovora goleme vrijednosti od oko 1,1 milijarde doza cjepiva Pfizer/BioNTech koji je EU potpisala 2021., a on je od tada pod intenzivnim nadzorom zbog osobne uloge koju je u pregovorima, sumnja se, odigrala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

O ugovoru se već naknadno pregovaralo kako bi se odgodile i rasporedile isporuke zbog manje potražnje među zemljama članicama.

To je na stolu ostavilo samo jednu opciju cjepiva, Pfizerovu. Preostalim cjepivima Moderne, Novavaxa i drugih ili je istekao rok trajanja ili su sve doze isporučene.

Europska komisija sad se nalazi pod pritiskom europskih čelnika javnog zdravstva da osigura više od jednog cjepiva, i kako bi se ljudima ponudio izbor i kako bi se ublažio rizik u slučaju budućih prijetnji opskrbnom lancu.

Osim toga, cijepljenje protiv covida još će neko vrijeme biti aktualno. Virus je još uvijek s nama, mutira te izaziva bolest i smrt, a cijepljenje starijih i ranjivih osoba protiv covida vjerojatno će biti javnozdravstvena strategija u godinama koje dolaze.

Učenje iz pogrešaka

Europa se više ne spotiče o isti kamen.

Ovaj posljednji natječaj odnosi se na "procijenjenih" 146 milijuna doza tijekom 24 mjeseca, uz propisanu mogućnost produljenja na 12 mjeseci dvaput.

Osim procjene, konačnog broja doza nema jer se radi o dogovoru o zajedničkoj nabavi. To znači da bez obzira na to tko pobijedi na natječaju, zemlje neće imati nikakvu obvezu kupovati doze koje za koje su se predbilježile. To daje više ovlasti zemljama u odabiru trebaju li ili ne više doza.

Čak se 18 zemalja EU-a prijavilo, a uz njih i Norveška i Republika Sjeverna Makedonija, što ukazuje na velik interes za još jedno cjepivo protiv covida. Natječaj vodi Tijelo EU-a za pripravnost i odgovor na hitne zdravstvene situacije (HERA).

I dok su trenutačno na tržištu dva proizvođača mRNA cjepiva protiv covida, Pfizer/BioNTech i dalje je vezan svojim dugoročnim ugovorom, stoga je vjerojatno da će ovaj novi natječaj otići Moderni.

Iz Moderne su za Politico potvrdili da se tvrtka namjerava prijaviti, dodajući da će ovaj dogovor "omogućiti državama članicama da osiguraju pristup raznolikom asortimanu cjepiva protiv covida temeljenih na mRNA 2024. i kasnije".

Pfizer, pak, nije odgovorio na zahjtev za komentar.