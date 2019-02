Europarlamentarac Picula misli da Tajani treba odstupiti

Zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula izjavio je u petak da smatra da isprika predsjednika Europskog parlamenta Antonio Tajanija nije dovoljna te da bi on trebao odstupiti, ali da nije siguran da sada postoje proceduralne i političke pretpostavke da se to i dogodi.

Tajani je u nedjelju u Basovizzi kod Trsta, na obilježavanju Dana sjećanja na stradale u fojbama na kraju svoga govora kazao: "Živio Trst, živjela talijanska Istra, živjela talijanska Dalmacija". Tajani se u srijedu ispričao predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović i premijeru Andreju Plenkoviću što je u govoru u Basovizzi baratao pojmovima "talijanska Dalmacija" i "talijanska Istra".

"Njegova isprika svakako nije dovoljna, on nije naivan čovjek, niti je politički početnik, morao je znati što radi i bojim se da će utjecati na imidž institucije kojoj je na čelu i vjerojatno će to što je napravio utjecati i na profil kampanja, koje ćemo svi mi voditi u svojim matičnim državama. Prema tome, ja sam za odstupanje gospodina Tajanija, ali ovoga trenutka nisam siguran da postoje proceduralne i političke pretpostavke da se to i dogodi", ocjenjuje Picula.

"Do ove situacije svakako nije trebalo doći, jer je gospodin Tajani prvi među jednakima od 751 zastupnika u Europskom parlamentu. Naglasak je upravo na prvom – on je čovjek koji je reprezentant Europskog parlamenta, kao institucije koju biraju svi građani. Predsjednik Europskog parlamenta je osoba koja se mora brinuti za integritet tog parlamenta i mora nadići ponekad i vlastite političke pretpostavke ili sklonosti," kazao je Picula.

Picula je rekao da u ovom trenutku to najviše smeta - jedna vrsta dvostrukih standarda. "Gospodin Tajani se, kao predsjednik Europskog parlamenta, brine za njegov uredan rad, kao čovjek koji mora braniti vrijednosti koje se nalaze u temeljima europskog projekta," dodao je.

Nastavio je da je "Tajani kao talijanski političar, tamo gdje je to bilo najnepotrebnije, pokazao drugo lice, prije svega populističko lice, pokazao je sklonost povijesnom revizionizmu i ono što doista treba plašiti – da taj revizionizam može prijeći u revanšizam."

