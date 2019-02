'Živio hrvatski Trst': Naš bivši konzul poslao poruku Tajaniju

Ministre pred Banskim dvorima uoči sjednice Vlade u četvrtak dočekao je Antun Babić, bivši generalni konzul Republike Hrvatske s transparentom o kandidaturi za predsjednika države, ali s porukom predsjedniku EP-a Antoniju Tajaniju: "Živio hrvatski Trst, živjela hrvatska Istra, živjela hrvatska Dalmacija"

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1204354 / Ministri ispred Vlade popričali s Antunom Babićem koji im je poručio da ništa ne valjaju i da se kandidira za predsjednika.]

Ministrima je poručio kako je bio prvi glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova, jedan od osnivača HDZ-a i savjetnik predsjednika Franje Tuđmana te da ova vlast ništa ne valja. Zato se i odlučio kandidirati za predsjednika.

- Preporučujem vam da uđete u neku političku opciju, ja vam želim svu sreću na tim izborima. Moj glas i glas svih onih koji razmišljaju o suverenitetu Republike Hrvatske i na normalan način doživljavaju našu zemlju, vole ju i cijene i sigurno nećete dobiti - poručio mu je u kratkom razgovoru ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić.

Ministra uprave Lovru Kuščevića, Babić je "oprao" zbog provjere potpisa za raspisivanje referenduma poručivši mu kako u ovih 30 godina nije vidio ministra koji je izgovorio više neistina nego on.

- Onda ne znate što je istina - rekao mu je Kuščević.

Babić mu je rekao da se politikom bavi 60 godina te da ima dobar osjećaj. Ministar ga je na to zamolio da mu da jedan konkretan primjer kada je on to lagao.

- Neistina je, gospodine ministre, da ovi referendumi nisu prošli - rekao mu je Babić.

Kuščević mu je poručio da nije normalno da mrtvi mogu glasati.

- U ovoj državi su mrtvi glasali od devedesetih - rekao je Babić na što mu je ministar poručio da upravo on to mijenja.

- Otkad sam ja, toga više neće biti. Želim vam puno uspjeha na izborima, ali vjerujte da smo napravili častan i pošten posao, vjerujte mi 100 posto - poručio mu je Kuščević.