Europska unija je u srijedu izrazila zabrinutost zbog izraelskih napada na Libanon i pozvala Izrael na prekid operacija te osudila Hezbolah za uvlačenje Libanona u rat.
Europska unija traži prekid izraelske ofenzive u Libanonu
“Europska unija je duboko zabrinuta zbog izraelske ofenzive u Libanonu koja već ima razorne humanitarne posljedice i riskira pokretanje dugotrajnog sukoba i Izrael bi trebao prekinuti svoje operacije u toj zemlji”, objavila je glasnogovornica EU-a za vanjsku politiku Anitta Hipper. U priopćenju se dodaje da je humanitarna situacija u Libanonu već dramatična, s kontinuiranim masovnim raseljavanjem više od milijun ljudi, što predstavlja oko 25 posto ukupnog libanonskog stanovništva.
Civili plaćaju najvišu cijenu i u smislu žrtava, koje već iznose otprilike 900 ljudi, uključujući više od 100 djece, prema podacima ministarstva zdravstva Libanona.
“Osuđujemo odluku Hezbolaha da uvuče Libanon u ovaj rat, njegovo odbijanje predaje oružja i nastavak neselektivnih napada na Izrael”, kaže glasnogovornica.
Također se pozdravlja poziv libanonskih vlasti na izravne pregovore s Izraelom.
"Bitno je da Libanon i Izrael započnu izravne razgovore. Ponovno pozivamo sve strane na potpunu provedbu Rezolucije 1701 Vijeća sigurnosti UN-a i podržavamo napore libanonske vlade da razoruža Hezbolah i okonča njegove vojne aktivnosti”, istaknula je Hipper.
Hezbolah je šijitska islamistička organizacija osnovana 1980-ih godina, koja djeluje na jugu Libanona i koju podržava i financira Iran.
