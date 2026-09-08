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SVJETSKA TRŽIŠTA

Europske burze pale, cijene nafte i dalje rastu

Piše HINA,
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Europske burze pale, cijene nafte i dalje rastu
Foto: Dado Ruvic
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Na europskim su burzama u utorak ujutro cijene dionica pale jer se krizi na Bliskom istoku ne nazire kraj i jer cijene nafte i dalje rastu, što podržava strahovanja od jačanja inflacije

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u minusu 0,2 posto. Pritom je londonski FTSE indeks oslabio 0,04 posto, na 10.817 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,18 posto, na 25.958 bodova, a pariški CAC 0,19 posto, na 8.290 bodova. Ulagači su oprezni jer se kriza na Bliskom istoku ne smiruje i ne nazire se kraj sukobu između SAD-a i Irana.

Zbog toga je Hormuški tjesnac, ključni prolaz za izvoz nafte s Bliskog istoka, i dalje praktično zatvoren, pa cijene 'crnog zlata' rastu.

Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros ojačala 1,69 posto, na 98,60 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 2,94 posto, na 94,10 dolara.

To, pak, podržava povišenu inflaciju, pa je jasno da će središnje banke u svijetu povećati kamatne stope.

Ovoga se tjedna očekuje da će to, drugi put ove godine, učiniti Europska središnja banka. Analitičari vjeruju da će kamate biti povećane za 0,25 postotnih bodova, na 2,75 posto.

Azijske burze pale

I na većini azijskih burzi cijene su dionica pale. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio je u 9,30 sati u minusu 0,3 posto.

Pritom su cijene dionica u Indiji, Japanu, Hong Kongu, Južnoj Koreji i Australiji pale između 0,1 i 1 posto, dok su u Šangaju blago porasle.

Na Wall Streetu se jučer zbog praznika nije radilo, a jutros američki terminski indeksi stagniraju.

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