Obavijesti

News

Komentari 6
NOVA UREDBA

Vlada objavila nove cijene goriva, evo što će biti skuplje

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Vlada objavila nove cijene goriva, evo što će biti skuplje
Foto: Srecko Niketic/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Benzin i dizel ostaju na istoj razini, plavi dizel i plin od utorka će biti skuplji

Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva, objavili su iz Vlade. U prethodnom sedmodnevnom razdoblju cijene nafte i naftnih derivata na svjetskim burzama značajno su rasle što bi uz zadržavanje dosadašnjeg režima sniženih trošarina i ograničenih premija dovelo do poskupljenja benzina za 0,06 EUR/l, a dizela za 0,14 EUR/l, poručuju.

Vlada navodi da su se odlučili na poduzimanje dodatnih raspoloživih mjera kako bi zaštitila građane od značajnijeg rasta cijena goriva.

Snižena je trošarina na benzinsko gorivo za 0,025 EUR/l. Kod trošarine na dizelsko gorivo iskorišteno je odobrenje Europske komisije za privremeno smanjenje trošarina ispod minimalnih trošarina propisanih EU Direktivom, te je ona dodatno smanjena za 0,09 EUR/l. Ovime je visina trošarine na dizel 7 eurocenta ispod razine minimalne visine propisane EU Direktivom.

Također, na razdoblje od sedam dana, dodatno će se smanjiti visina premije za dizelsko i benzinsko gorivo za 0,02 EUR/l.

Uredba stupa na snagu 8. rujna 2026., a ovakav režim vrijedit će 7 dana.

Nove cijene iznosit će:

• 1,67 EUR/l za benzinsko gorivo (nema promjena 0,00EUR/l)

• 1,79 EUR/l za dizelsko gorivo (nema promjena 0,00EUR/l)

• 1,34 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,13 EUR/l)

• 1,33 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,08EUR/kg)

• 1,90 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,07 EUR/kg)

Foto: Vlada
Foto: Vlada

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
MA JE LI TO MOGUĆE?! Josip Šincek za otrov u podzemnim vodama optužuje Ličane...
SPINOVI USKOKOVA OSUMNJIČENIKA

MA JE LI TO MOGUĆE?! Josip Šincek za otrov u podzemnim vodama optužuje Ličane...

Josip Šincek, glavni osumnjičeni u aferi ilegalnog odlaganja otpada, sugerira da su za onečišćenje podzemnih voda odgovorni građani
Ekstremno desni AfD slavi na pokrajinskim izborima: 'Vratit ćemo zemlju, ova je početak...'
POKRAJINSKI IZBORI U NJEMAČKOJ

Ekstremno desni AfD slavi na pokrajinskim izborima: 'Vratit ćemo zemlju, ova je početak...'

U Njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt u 18 sati zatvorena su birališta, te su se pojavili rezultati prvih izbornih anketa. Prema njima, krajnje desni AfD osvojio je 44,5 posto glasova, a vladajući CDU katastrofalnih 18,5 posto, što je povijesno nisko za njih. AfD time ostvaruje svoj dosad najbolji rezultat na bilo kojim izborima za pokrajinski parlament i postaje najjača snaga u pokrajinskom parlamentu.
VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'
VELIKI POŽAR KOD TOMISLAVGRADA

VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'

Sve raspoložive snage su na terenu i nastoje požar staviti pod kontrolu. U gašenju sudjeluju i strojevi koji uspješno rade na izgradnji protupožarnih puteva i zaustavljaju širenje vatre prema ugroženim područjima, poručuju iz Tomsilavagrada u nedjelju poslijepodne. Hrvatska je u pomoć poslala dva kanadera. Za zdrave ljude izmjerene vrijednosti lebdećih čestica ne bi trebale predstavljati probleme, ali bi se starije osobe, mala djeca i osobe koje boluju od bolesti respiratornog sustava i s alergijskim problemima trebale zaštititi tako da ne izlaze vani ili da nose maske. Općina Tomislavgrad jučer je objavila i snimke koje prikazuju stravične razmjere ove buktinje na području između Tomislavgrada i Rame...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026