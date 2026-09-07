Vlada objavila nove cijene goriva, evo što će biti skuplje

Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva, objavili su iz Vlade. U prethodnom sedmodnevnom razdoblju cijene nafte i naftnih derivata na svjetskim burzama značajno su rasle što bi uz zadržavanje dosadašnjeg režima sniženih trošarina i ograničenih premija dovelo do poskupljenja benzina za 0,06 EUR/l, a dizela za 0,14 EUR/l, poručuju.

Vlada navodi da su se odlučili na poduzimanje dodatnih raspoloživih mjera kako bi zaštitila građane od značajnijeg rasta cijena goriva.

Snižena je trošarina na benzinsko gorivo za 0,025 EUR/l. Kod trošarine na dizelsko gorivo iskorišteno je odobrenje Europske komisije za privremeno smanjenje trošarina ispod minimalnih trošarina propisanih EU Direktivom, te je ona dodatno smanjena za 0,09 EUR/l. Ovime je visina trošarine na dizel 7 eurocenta ispod razine minimalne visine propisane EU Direktivom.

Također, na razdoblje od sedam dana, dodatno će se smanjiti visina premije za dizelsko i benzinsko gorivo za 0,02 EUR/l.

Uredba stupa na snagu 8. rujna 2026., a ovakav režim vrijedit će 7 dana.

Nove cijene iznosit će:

• 1,67 EUR/l za benzinsko gorivo (nema promjena 0,00EUR/l)

• 1,79 EUR/l za dizelsko gorivo (nema promjena 0,00EUR/l)

• 1,34 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,13 EUR/l)

• 1,33 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,08EUR/kg)

• 1,90 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,07 EUR/kg)

Foto: Vlada