Prema važećim europskim ugovorima, konačni prijam nove države zahtijeva jednoglasnost članica i ratifikaciju pristupnog ugovora u svakoj od njih. Hrvatska, dakle, ne ostaje bez glasa, donosi novi Express
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Srbija se nada kraju hrvatskog veta oko ulaska u Europsku uniju. Evo zašto prerano slave
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Najava europske povjerenice za proširenje Marte Kos da bi Europska unija trebala smanjiti broj područja u kojima jedna država može blokirati sve ostale odmah je u Srbiji protumačena kao mogući kraj hrvatskog veta. Takav zaključak politički je atraktivan, ali pravno i činjenično preuranjen.
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