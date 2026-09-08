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Srbija se nada kraju hrvatskog veta oko ulaska u Europsku uniju. Evo zašto prerano slave

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
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Srbija se nada kraju hrvatskog veta oko ulaska u Europsku uniju. Evo zašto prerano slave
Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL
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Prema važećim europskim ugovorima, konačni prijam nove države zahtijeva jednoglasnost članica i ratifikaciju pristupnog ugovora u svakoj od njih. Hrvatska, dakle, ne ostaje bez glasa, donosi novi Express

Najava europske povjerenice za proširenje Marte Kos da bi Europska unija trebala smanjiti broj područja u kojima jedna država može blokirati sve ostale odmah je u Srbiji protumačena kao mogući kraj hrvatskog veta. Takav zaključak politički je atraktivan, ali pravno i činjenično preuranjen.

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Komentari 40
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