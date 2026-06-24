Europski lideri hitno se sastaju: U fokusu Trump, Ukrajina, NATO

Njemački kancelar Friedrich Merz ugostit će francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, talijansku premijerku Giorgiju Meloni, poljskog premijera Donalda Tuska i odlazećeg britanskog premijera Keira Starmera. Planirani su radni sastanak i zajednička večera.

Na dnevnom su redu nastavak podrške Ukrajini, uloga Europe u rješavanju rata u Iranu i raspodjela opterećenja među članicama NATO-a. Sve će to biti neizbježna pitanja i na samitu 32 države članice saveza 7. i 8. srpnja.

Trumpova nepredvidljivost

Očekuje se da će se samit u Ankari ponovno vrtjeti oko jednog pitanja: Što će učiniti predsjednik SAD-a Donald Trump?

Europski čelnici žele vidjeti kako smanjiti napetosti između Washingtona i prekoatlantskih mu saveznika nakon samita G7 u Francuskoj ovog mjeseca. One su nastale u vezi s rješavanjem rata u Iranu, a ulje je na vatru uoči sastanka NATO-a dodalo i javno prepucavanje Trumpa i Meloni.

Ovaj je skup u Berlinu prvi samit E5 od sastanka NATO-a u Haagu u lipnju 2025., kojem je prisustvovao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Skupinu čine sve četiri europske članice G7 i Poljska, koja graniči s Rusijom i predstavlja se kao glasnogovornik istočnoeuropskih interesa.

Rutte će se pridružiti iz Washingtona

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte planira se pridružiti sastanku videovezom iz Washingtona, gdje bi se kasnije tijekom dana trebao sastati s Trumpom.

SAD od Europe očekuje veći angažman u obrani saveza. Istovremeno, Washington je frustriran jer smatra da je trebao dobiti veću savezničku podršku tijekom rata s Iranom, koji su Sjedinjene Države SAD započele u veljači zajedno s Izraelom.

Zemlje poput Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke nastoje osjećaj izdaje ublažiti raspoređivanjem ratnih brodova i lovaca mina radi pojačanja sigurnosti u Hormuškom tjesnacu, strateški važnom plovnom putu između Irana i Omana - održi li se primirje.

Prije sastanka s Trumpom, Rutte je nastojao smiriti napetosti. „Kad je riječ o NATO-u, znam da ima razočaranja, ali trebali bismo imati na umu da se radi o pojedinačnim slučajevima“, rekao je za američku televizijsku kuću Fox News.

E1, E3 ili E5 - tko bi trebao pregovarati s Putinom?

Iako se pet čelnika uglavnom slaže oko Trumpa i samita NATO-a, pristup rješavanju rata u Ukrajini predstavlja im izvor nesuglasica.

Italija i Poljska frustrirane su što Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, nazivajući se E3, odnedavno preuzimaju europske diplomatske napore za okončanje rata u Ukrajini samo na sebe.

Tusk i Meloni osjećaju se marginalizirano. „Poljska je apsolutno nezamjenjiva veza za svaku ozbiljnu raspravu o budućnosti Ukrajine i regije“, izjavio je poljski premijer prije dva tjedna, izvijestila je novinska agencija PAP.

Talijanski šef diplomacije: Trebamo jednog pregovarača

Neposredno prije samita E5 talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani pozvao je Europu da se složi oko jednog pregovarača.

„Moramo pronaći osobu, muškarca ili ženu, koja će razgovarati s Moskvom u ime i po uputama cijele Europe“, rekao za rimski list La Verità. „To bi mogao biti šef države ili vlade neke srednje velike europske zemlje, ili možda institucionalni autoritet, na primjer Antonio Costa“, predsjednik Europskog vijeća. Osobno favorizira „nekoga iz institucija“.

Costa je izazvao pomutnju na prošlotjednom samitu EU-a u Bruxellesu nakon što je njegov tim kontaktirao Rusiju bez prethodnog konzultiranja. No taj je portugalski političar za to dobio podršku nekih članica EU-a, među kojima Irske i Austrije.

S druge pak strane njemačka delegacija inicijativu smatra uvredom za E3.