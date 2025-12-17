Europski parlament podržao inicijativu za besplatan pobačaj ženama kojima je on uskraćen

Zastupnici Europskog parlamenta danas su podržali inicijativu za bolji pristup pobačaju u Europi putem dobrovoljnog financijskog mehanizma solidarnosti. Inicijativa "My Voice, My Choice" za bolji pristup pobačaju prikupila je više od 1,12 milijuna potpisa građana te je mogla predložiti Europskom parlamentu rješenje po kojem bi žene u čijim matičnim državama u EU pobačaj nije dozvoljen, ili je teško dostupan, na besplatni zahvat mogle tamo gdje je on legalan i dostupniji. Restriktivne zakone o pobačaju imaju, recimo, Malta i Poljska, u Hrvatskoj velik dio ginekologa u bolnicama ima priziv savjesti pa pobačaj na zahtjev žene ne rade. Inicijativa smatra da će se ovime smanjiti broj nesigurnih pobačaja, i pomoći ženama koje si pobačaj uinozemstvu ne mogu priuštiti.

Europska komisija treba sad do početka ožujka iduće godine odlučiti o mogućim daljnjim mjerama.

U svom tekstu Parlament navodi da mnoge žene u Europi i dalje nemaju neograničen pristup sigurnim i zakonitim pobačajima. Zastupnici izražavaju zabrinutost zbog pravnih i praktičnih prepreka koje i dalje postoje u nekoliko država članica EU-a te pozivaju te zemlje da reformiraju svoje zakone i politike o pobačaju u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava.

Tekst, usvojen s 358 glasova za, 202 protiv i 79 suzdržanih, poziva Komisiju da, u skladu s prijedlogom „My Voice, My Choice“, uspostavi dobrovoljni financijski mehanizam, otvoren svim državama članicama EU-a i podržan sredstvima EU-a. Taj bi mehanizam omogućio državi članici EU-a da, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, osigura pristup sigurnom prekidu trudnoće svim osobama koje nemaju pristup sigurnom i zakonitom pobačaju.

Zastupnici naglašavaju ulogu EU-a u potpori mjerama za poboljšanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava (SRZP) te pozivaju na snažnije europsko djelovanje u zaštiti tjelesne autonomije i univerzalnog pristupa SRZP-u. To uključuje informacije o planiranju obitelji, pristupačna kontracepcijska sredstva, sigurne i zakonite pobačaje te zdravstvenu skrb za majke.

Istodobno izražavaju duboku zabrinutost zbog sve većih nazadovanja u području prava žena i rodne ravnopravnosti u Europi i svijetu, uključujući povlačenje seksualnih i reproduktivnih prava te napade na braniteljice ženskih prava. Zastupnici odlučno osuđuju antirodne pokrete koji imaju za cilj potkopavanje ravnopravnosti i ljudskih prava.

"Ovo glasovanje je velika pobjeda za sve žene u Europi. EU je napokon pokazao da je seksualna i reproduktivna zdravstvena skrb temeljno ljudsko pravo. Građanke i građani EU-a podigli su svoj glas i pokazali da im je stalo do života, zdravlja i prava žena. A Europski parlament je na to odgovorio. Ova inicijativa pokazuje što je moguće kada građanke i građani te institucije udruže snage. To je bit demokracije“, izjavila je nakon glasovanja u Parlamentu danas izvjestiteljica Abir Al-Sahlani (Renew, Švedska).

Europska građanska inicijativa instrument je kojim građanke i građani EU-a mogu pozvati Europsku komisiju da predloži novo zakonodavstvo. Da bi se inicijativa razmatrala, mora je poduprijeti najmanje milijun ljudi iz najmanje sedam država članica EU-a. Od uvođenja građanske inicijative Ugovorom iz Lisabona, bilo je 13 uspješnih inicijativa.

„My Voice, My Choice“ prikupila je više od 1,12 milijuna potpisa. Na javnom saslušanju 2. prosinca 2025. organizatorice i organizatori inicijative razmijenili su mišljenja sa zastupnicima Europskog parlamenta.